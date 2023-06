George Soros confie le contrôle de son empire de 25 milliards de dollars à son fils Alex

George Soros, milliardaire et fondateur de Soros Fund Management LLC, prend la parole lors d’un événement le deuxième jour du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mardi 24 mai 2022.

Le milliardaire philanthrope George Soros a confirmé qu’il cède le contrôle de son empire de 25 milliards de dollars à son fils Alex.

Soros, 92 ans, a une valeur nette de 6,7 milliards de dollars, selon Forbeset fait partie des 400 personnes les plus riches du monde. En 2017, il a transféré 18 milliards de dollars de son bureau familial à ses Open Society Foundations – un groupe d’organismes de bienfaisance qui travaille dans plus de 100 pays – dont Alex a été nommé président en décembre.

Alex, s’adressant au Wall Street Journal dans une interview exclusive publiée ce week-end, a déclaré qu’il était « plus politique » que son père et a fait allusion à un rôle financier important pour l’organisation Soros lors des élections américaines de l’année prochaine. Les Open Society Foundations n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC, mais un porte-parole a confirmé les détails de l’interview avec l’agence de presse Reuters.

Exprimant ses inquiétudes sur un retour potentiel de l’ancien président américain Donald Trump, Soros, 37 ans, a déclaré au Wall Street Journal : « Autant j’aimerais retirer de l’argent de la politique, tant que l’autre côté le fait , nous devrons le faire aussi. »

L’ancien Soros, souvent ciblé par des conspirateurs de droite, a été l’un des plus grands donateurs du Parti démocrate américain – faisant don de quelque 140 millions de dollars à des organisations de défense politiquement chargées et à des initiatives de vote en 2021.

Considéré comme l’homme qui a « fait sauter la Banque d’Angleterre » après avoir vendu à découvert la livre sterling en 1992, réalisant apparemment un bénéfice de 1 milliard de dollars, George Soros a quitté la Hongrie à la l’âge de 17 ans pour fréquenter la London School of Economics en tant que porteur et serveur de chemin de fer.

Le milliardaire Elon Musk s’est récemment rendu sur Twitter pour attaquer Soros après son Gestion de fonds Soros couper sa participation dans Tesla. Musk a affirmé qu’il « déteste l’humanité » et qu’il « veut éroder le tissu même de la civilisation ». Soros, dans l’article du WSJ, s’est décrit comme « l’homme de confiance quand ils veulent blâmer quelqu’un ».