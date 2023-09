Les influenceurs ont ensuite diffusé les points de discussion de la Maison Blanche sur l’Ukraine et le Covid-19, a affirmé le média.

L’année dernière, le financier milliardaire George Soros a remis au moins 300 000 dollars à un groupe de créateurs de gauche de TikTok, qui ont utilisé cet argent pour promouvoir une myriade de discours libéraux, a rapporté samedi le New York Post. Le groupe travaillait souvent sous les instructions directes de la Maison Blanche.

Les fondations Open Society de Soros ont fait don de 5,5 millions de dollars à l’organisation à but non lucratif Accelerate Action Inc. en 2020 et 2021, qui à son tour a donné au moins 300 000 dollars en 2022 à la génération Z pour le changement, a rapporté le journal, citant les déclarations de revenus.

Gen Z for Change se décrit comme un réseau de plus de 500 réseaux sociaux «militants, organisateurs et créateurs». Sur diverses plateformes de médias sociaux, le groupe publie du contenu promouvant l’avortement, le contrôle des armes à feu, la politique d’immigration libérale et « justice climatique » selon son site Internet.

Ces causes sont défendues depuis longtemps par Soros. Cependant, la génération Z pour le changement s’est également retrouvée embauchée par le président Joe Biden pour diffuser son message et attaquer les politiciens républicains.















Les membres de la génération Z pour le changement ont été invités à interviewer le Dr Anthony Fauci, alors tsar du coronavirus à la Maison Blanche, en 2021, et ont été convoqués à la Maison Blanche l’année dernière pour un briefing sur le conflit en Ukraine, au cours duquel il leur a été demandé de produire « explicatif » contenu sur la politique et les objectifs des États-Unis dans le conflit.

La relation chaleureuse entre l’administration Biden et la génération Z for Change a attiré l’attention des médias et a été ridiculisée par Saturday Night Live l’année dernière.

En plus de financer des campagnes sur les réseaux sociaux, Soros a également versé 128 millions de dollars aux candidats et organisations démocrates au cours de la saison de mi-mandat de l’année dernière, faisant de lui le plus grand donateur de ce cycle électoral. Soros a depuis quitté la tête de l’Open Society Foundations, cédant le contrôle de l’ONG à son fils, Alex Soros.