George Shapiro, gestionnaire de talents qui a poussé pour « Seinfeld », décède à 91 ans

Il a ajouté: « Le lien entre George et moi était, nous pensions que le show business était la plus grande chose inventée par l’homme, et nous ne pouvions pas en avoir assez. »

M. Shapiro était le plus étroitement associé à M. Seinfeld qu’il a signé en tant que client peu de temps après l’avoir vu se produire au Comedy Store de Los Angeles en 1980. Il a fait pression sur NBC pour créer une série autour de lui et a été producteur exécutif du très populaire « Seinfeld » comédie de situation.

Georges Shapiro , un gestionnaire de talents hollywoodien exubérant qui a nourri et supervisé la carrière de personnalités comiques comme Jerry Seinfeld, Andy Kaufman et Carl Reiner, est décédé le 26 mai à son domicile de la section Beverly Hills de Los Angeles. Il avait 91 ans.

M. Shapiro a vu M. Kaufman se produire pour la première fois au club de comédie Improv à Los Angeles en 1975 et a été impressionné par son acte bizarre et idiosyncrasique. Il le signe rapidement et le persuade de rejoindre le casting de la sitcom « Taxi » en 1978, malgré les réticences du comédien.

En tant que gestionnaires, ils ont supervisé et protégé les intérêts de leurs clients en étant producteurs exécutifs de divers projets, dont « Le dernier remake de Beau Geste » (1977), avec et co-écrit par Marty Feldman ; «Summer Rental» (1985) et «Sibling Rivalry» (1990), que M. Reiner a réalisé; et deux émissions spéciales télévisées mettant en vedette M. Kaufman.

M. Shapiro et M. West étaient les producteurs exécutifs de « Man on the Moon » (1999), qui mettait en vedette Jim Carrey dans le rôle de M. Kaufman. (M. Kaufman est décédé en 1984 à 35 ans.) Danny DeVito, un producteur du film, a joué M. Shapiro, et M. Shapiro avait un rôle de propriétaire de club qui avait déjà renvoyé M. Kaufman.

Au début du film, M. DeVito dit à M. Carrey : « Tu es fou, mais tu es peut-être aussi brillant. »

Les autres clients de M. Shapiro comprenaient Robert Wuhl et le producteur et écrivain Bill Lawrence, connu pour les séries télévisées « Spin City » et « Scrubs ».

George Larry Shapiro est né le 18 mai 1932 dans le Bronx. Son père, Ira, était fourreur. sa mère, Sylvia (Lebost) Shapiro, était une militante sociale. Le temps passé par George au PS 80 dans le Bronx, où il a rencontré M. West, a fait l’objet de deux documentaires, « The Bronx Boys », en 2003, et « The Bronx Boys Still Playing at 80 », 10 ans plus tard.

Dans sa jeunesse, il aimait les comédies, notamment celles de Laurel et Hardy et Abbott et Costello. « Je me suis assis dans le théâtre et j’ai eu l’impression que quelqu’un me chatouillait » M. Shapiro a déclaré dans une interview à la Television Academy en 2007.

Il a eu une plus forte odeur de show business à l’adolescence alors qu’il travaillait comme sauveteur d’été au Tamiment, une station balnéaire des Poconos, où des écrivains comme Neil Simon; des acteurs comme Dick Shawn, Carol Burnett et Pat Carroll ; et le metteur en scène et chorégraphe Herb Ross a créé des revues et autres spectacles. Les agents voyageaient de Manhattan pour repérer des talents le week-end – le genre d’avenir qui plaisait à M. Shapiro.

« J’ai dit: » C’est votre travail? a-t-il déclaré dans l’interview de l’Académie de la télévision. « Pour regarder le spectacle, pour un bon dîner, pour venir dans une station balnéaire avec un lac ? Je dois me pencher là-dessus.

Après avoir obtenu en 1953 un baccalauréat de ce qui est aujourd’hui le College of Business and Public Administration de l’Université de New York, M. Shapiro a servi dans l’armée pendant deux ans. Il a envisagé une carrière dans le travail social et la vente – son frère aîné, Don, était vendeur au Texas et lui a proposé un emploi – mais a obtenu un poste de service de courrier à l’agence William Morris à Manhattan avec l’aide de M. Reiner, son oncle.