George Segal, dont la longue carrière a commencé dans un drame sérieux mais qui est devenu l’un des acteurs de bande dessinée les plus fiables et les plus familiers des États-Unis, d’abord dans les films puis à la télévision, est décédé mardi à Santa Rosa, en Californie. Il avait 87 ans. La cause était des complications suite à un pontage, selon sa femme, Sonia Segal, qui a annoncé sa mort. Aux cheveux de sable, conventionnellement si imparfaitement beau, avec un sourire qui pourrait être charmant ou suffisant et un front qui pourrait se tricoter avec sincérité ou un manque de sincérité, M. Segal marchait une ligne entre l’homme principal et l’acteur de soutien. Pour les plus jeunes, il était surtout connu pour son travail dans des ensembles de comédie sur des émissions de réseau aux heures de grande écoute, jouant le rôle de l’éditeur d’un magazine de mode lors d’un festival de titillation, «Just Shoot Me! et un grand-père fougueux dans une émission familiale bruyante se déroulant dans les années 1980, «The Goldbergs».

Mais des décennies plus tôt, alors qu’il était un jeune acteur en plein essor, une poignée de rôles dramatiques le mettait sur le point d’être une star de la liste A. En 1965, il a joué le rôle d’un caporal américain complice dans un camp de prisonniers de guerre japonais dans «King Rat», un drame de survie sombre basé sur un roman de James Clavell, à la tête d’un casting qui comprenait James Fox, Patrick O’Neal, Denholm Elliott et Tom Courtenay. La même année, il a joué un peintre idéaliste dont l’histoire d’amour angoissante et probablement vouée à l’échec avec une belle jeune femme bourgeoise (Elizabeth Ashley) était l’une des intrigues de conflits de classe et ethniques à bord d’un navire à passagers allemand sur une traversée transatlantique dans les années 1930. «Il a l’air réel», a déclaré M. Kramer au magazine Life à propos de M. Segal en 1965, «et il a ce que John Garfield avait. Il peut attirer l’attention d’un rôle antipathique. » De 1966 à 1968, M. Segal a joué dans trois dramatiques adaptées pour la télévision. Dans «The Desperate Hours», il a joué Glenn Griffin, un condamné évadé qui tient une famille en otage, un rôle rendu célèbre par Paul Newman à Broadway et Humphrey Bogart dans les films. Dans «Of Mice and Men» de John Steinbeck, il était George, le fermier itinérant qui s’occupe de son ami Lenny (Nicol Williamson), un monstre enfantin. Et il était Biff Loman, le fils aîné de Willy Loman (Lee J. Cobb, répétant son rôle à Broadway), dans le chef-d’œuvre d’Arthur Miller d’un rêve américain déformé et raté, «Mort d’un vendeur».

«Dans le rôle de Biff, le fils qui se rebelle contre les rêves creux de son père», a écrit le critique de télévision du New York Times Jack Gould, «George Segal a donné une performance d’une intensité superbement contrôlée, modulant toujours les accès de rage pour qu’ils n’a pas éclipsé la touchante angoisse du jeune homme.

Dans son rôle dramatique le mieux retenu et le mieux récompensé, M. Segal a joué Nick, le jeune mari de « Qui a peur de Virginia Woolf? » (1966), adapté de la représentation exténuante d’Edward Albee du combat conjugal. Le film, réalisé par Mike Nichols, mettait en vedette Richard Burton et Elizabeth Taylor dans le rôle d’un couple aigri de longue date sur le campus nourrissant une illusion mutuelle et, au cours d’une longue nuit arrosée au cours de laquelle ils divertissent un professeur de biologie nouvellement arrivé (M. Segal ) et sa femme (Sandy Dennis), engagés dans une guerre des mots scabreuse. Les quatre acteurs ont été nominés aux Oscars, M. Segal pour la seule fois. (Les femmes ont gagné.) À partir de la fin des années 1960, cependant, le don de M. Segal pour la comédie, en particulier la satire sociale, redirige le chemin de sa carrière. Il a passé la majeure partie de la décennie en tant qu’homme de premier plan dans des rôles contemporains, généralement dans des films visant à la fois l’humour et l’émotion dans leurs observations de la romance, du mariage, de l’amitié, de la classe et de la vie significative. Dans «Bye Bye Braverman» (1968), réalisé par Sidney Lumet, il incarne un homme de relations publiques en proie à la contemplation de la mortalité, l’un des quatre intellectuels juifs, assistant à des funérailles après la mort inattendue de leur ami commun. Dans «No Way to Treat a Lady» (1968), un thriller archi, il a joué un détective harcelé par sa mère (Eileen Heckart) pour se marier alors qu’il traque un tueur en série obsédé par la mère (Rod Steiger). Et dans «Loving» (1970), l’un de ses nombreux films dans lesquels l’adultère était un thème, il incarnait un illustrateur indépendant en carrière et en crise conjugale. Dans les années 1970, M. Segal faisait partie des acteurs les plus occupés et les plus reconnaissables d’Hollywood, apparaissant dans des films dont la comédie et les perspectives, parfois remarquablement décalées par rapport à la sensibilité d’aujourd’hui, étaient caractéristiques de la décennie.