George Scholey, 20 ans, résout 6 931 Rubik’s Cubes en 24 heures et bat le record Guinness

George Scholey, 20 ans, est sur un petit nuage. L’homme britannique a établi un record mondial Guinness pour la résolution de 6 931 cubes de puzzle les plus rotatifs en 24 heures. Selon Guinness World Records, M. Scholey a battu le record du nombre de cubes puzzle résolus en 24 heures en terminant des cubes en moyenne 12 secondes par cube de 8 h le 9 novembre à 8 h le 10 novembre. Il a même diffusé sa tentative en direct d’une chambre d’hôtel à Londres afin que les gens, en particulier ceux qui s’intéressent au Rubik’s cube, puissent suivre son développement. Scholey a terminé 327 cubes dans la première heure de sa tentative, et à la huitième heure, il en avait terminé plus de 3 500 et a reçu son certificat de record officiel par le rédacteur en chef de GWR, Craig Glenday. George Scholey a battu le record détenu par Eric Limeback de résoudre 5 800 cubes en 24 heures en 2013.

Lors d’une conversation avec Guinness World Records, M. Scholey a déclaré: «La partie la plus difficile du record a été d’atteindre la barre des 12 heures. Je me sentais assez vidé et tout le monde était tellement excité. Ils faisaient la fête en disant “tu es sur le point de battre le record”. Mais ensuite je me suis dit : c’est seulement 12 heures.

Dans l’interview, George Scholey a déclaré qu’il n’était pas satisfait de sa performance car il ne pouvait pas résoudre 7 000 cubes Rubik. « Vers la fin de la soirée, j’ai vu que je me rapprochais des 7 000 et je suis un peu ennuyé de ne pas avoir obtenu ce résultat. Mais c’est bien. J’ai aussi pris des pauses, et c’est une tentative sur 24 heures », a-t-il déclaré.

Dès que la vidéo est devenue virale, les internautes ont été surpris de voir un tel talent. Ils ont inondé la section des commentaires félicitant l’homme britannique pour sa réussite. L’un des utilisateurs a écrit : « Nous avons un Top Cube maintenant, après cet enregistrement, j’espère qu’il pourra bien dormir », tandis qu’un autre a dit : « Bravo George ! J’ai continué à vérifier vos progrès toutes les quelques heures. Un troisième a commenté : « 6 931 cubes résolus », avec des emojis de feu.

Pendant ce temps, George Scholey est un étudiant de l’Université Queen Mary qui a commencé à résoudre le Rubik’s cube à l’âge de 13 ans. Il a maîtrisé quatre étapes cruciales pour résoudre un cube au fil des ans, a amélioré ses compétences et détient maintenant deux records du monde. Scholey détient également le GWR pour résoudre les cubes de puzzle les plus rotatifs sur une planche à roulettes, avec 500 résolutions.

