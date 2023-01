George Santos vient à Washington. Cela pourrait être gênant.

Les démocrates lui demandent déjà de renoncer à son siège et les membres de son propre parti exigent des explications plus détaillées sur sa conduite.

Cela inclut de faire des déclarations sur son curriculum vitae, son éducation, ses liens avec les entreprises de Wall Street et ses efforts caritatifs – qui ont tous été révélés dans le cadre d’un personnage fantastique créé comme l’épine dorsale de son discours aux électeurs.

En plus de ses antécédents, M. Santos a déformé certaines parties de ses finances et déposé des déclarations incomplètes ou inexactes au Congrès. Il a également affirmé qu’il était juif et descendant de survivants de l’Holocauste. M. Santos est catholique.

Les procureurs fédéraux et locaux enquêtent pour savoir s’il a commis des crimes impliquant ses finances ou des déclarations trompeuses.

M. Santos, le premier républicain ouvertement gay à remporter un siège à la Chambre en tant que non-titulaire, n’a pas encore offert un compte rendu complet aux électeurs qui l’ont élu sur la base d’une biographie largement inventée. Il a admis avoir « embelli » son curriculum vitae et le fait qu’il n’est diplômé d’aucun établissement d’enseignement supérieur.