George Santos veut l’annulation de l’ordonnance du tribunal dans une affaire pénale

Le représentant George Santos, RN.Y., a demandé vendredi matin à un tribunal fédéral d’annuler l’ordonnance d’un juge de révéler l’identité des personnes qui ont garanti la caution de 500 000 $ dans son affaire de fraude criminelle.

Un avocat de Santos, le membre du Congrès de première année en proie à des scandales qui est accusé de multiples crimes financiers, a fait valoir que l’identité des bailleurs de fonds devrait rester privée en raison des craintes qu’ils soient attaqués et harcelés en raison de la « frénésie médiatique » entourant l’affaire. .

« Il est respectueusement soumis que le tribunal n’a pas perçu l’importance des problèmes de confidentialité de ces garants », a écrit l’avocat, Joseph Murray, dans un dépôt au tribunal devant le tribunal de district américain de Long Island.

« Compte tenu de la température politique dans ce pays et des actes de violence politique qui se produisent, les intérêts de la vie privée de ces garants sont beaucoup plus préoccupants, en particulier compte tenu de leur âge et de leur emploi respectif », a écrit Murray.

Trois jours plus tôt, la juge magistrate Anne Shields avait accédé aux demandes de plusieurs organes de presse qui avaient fait valoir que le public avait le droit de connaître l’identité des garants. Shields avait donné à Santos jusqu’à midi vendredi pour déposer son appel.

Santos, 34 ans, a plaidé non coupable d’accusations d’avoir fraudé ses partisans de campagne, d’avoir menti pour obtenir de l’argent du chômage et d’avoir fait de fausses déclarations sur ses formulaires de divulgation au Congrès. Les accusations font suite à une pile de scandales qui pèsent sur le membre du Congrès depuis même avant son entrée en fonction en janvier.

Il a juré de ne pas démissionner et cherche à être réélu, bien qu’il ait précédemment reconnu avoir menti sur son bilan pendant sa campagne.

Les avocats du New York Times avaient fait valoir que le montant élevé de la caution soutenu par les personnes qui n’ont pas encore été identifiées « présente une opportunité évidente d’influence politique », en particulier parce que Santos « a été accusé d’avoir abusé du processus politique à des fins personnelles . »

Mais Murray a déclaré que les « facteurs compensatoires » soutiennent le maintien secret de l’identité des bailleurs de fonds. Il a déclaré que Santos, son personnel et d’autres personnes avaient été victimes d' »attaques haineuses » tout au long de l’affaire.

« Ces attaques ont été extrêmement colériques, anti-gays, anti-républicaines et antisociales », a écrit Murray.

« Il est raisonnable de conclure que si les garants de l’accusé sont identifiés, les attaques et le harcèlement commenceront également contre eux », a soutenu l’avocat.

Ce climat a contribué à ce qu’un troisième garant potentiel « change d’avis et se retire », a écrit Murray.

Il a ajouté que si les identités des deux autres bailleurs de fonds sont révélées, ils décideront probablement « qu’ils devront se retirer, en tant que garants ».

« Il y a une grande inquiétude pour la santé, la sécurité et le bien-être de nos deux garants, ce qui, malheureusement, n’était pas partagé par le juge Shields, du moins en raison de leurs préoccupations en matière de confidentialité », a écrit Murray.