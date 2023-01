George Santos se rend à Washington alors que sa vie de fantaisie est mise au point

Un nouveau reportage du Times apporte une image plus claire de sa vie antérieure, y compris des informations sur les lacunes de son histoire personnelle, ainsi que des divergences dans la façon dont il a décrit la vie de sa mère.

M. Santos a déclaré qu’il avait grandi dans un appartement en sous-sol à Jackson Heights, dans le Queens. Jusqu’à mercredi, la biographie de campagne de M. Santos indiquait que sa mère, Fatima Devolder, avait gravi les échelons pour devenir “la première femme cadre dans une grande institution financière”. Il a également déclaré qu’elle se trouvait dans la tour sud du World Trade Center lors des attentats du 11 septembre 2001 et qu’elle est morte “quelques années plus tard”.

En fait, Mme Devolder est décédée en 2016 et un journal communautaire brésilien de l’époque la décrivait comme une cuisinière. Les amis et anciens colocataires de M. Santos se souvenaient d’elle comme d’une femme travailleuse et amicale qui ne parlait que le portugais et gagnait sa vie en nettoyant les maisons et en vendant de la nourriture. Aucune des personnes interrogées par le Times ne se souvenait d’un cas où elle travaillait dans la finance, et plusieurs ont attribué l’histoire à la tendance de M. Santos à créer des mythes.

Ses fabrications apparentes sur sa propre vie commencent par ses affirmations sur son lycée. Il a déclaré avoir fréquenté la Horace Mann School, une prestigieuse institution privée du Bronx, et a déclaré avoir abandonné en 2006 avant d’obtenir son diplôme et d’obtenir un diplôme d’équivalence. Un porte-parole d’Horace Mann a déclaré que l’école n’avait aucune trace de sa fréquentation.

En 2008, selon les archives judiciaires, M. Santos et sa mère vivaient au Brésil, juste à l’extérieur de Rio de Janeiro, dans la ville de Niterói. Juste un mois avant son 20e anniversaire, M. Santos est entré dans un petit magasin de vêtements et a dépensé près de 700 $ en dollars de 2008 en utilisant un chéquier volé et un faux nom, selon les archives judiciaires.

M. Santos a nié avoir commis des crimes aux États-Unis ou à l’étranger. Mais le dossier brésilien montre qu’il a avoué la fraude à la fois à la police et au commerçant.

“Je sais que j’ai foiré, mais je veux payer”, a-t-il écrit dans un message au propriétaire du magasin sur Orkut, un site Web de médias sociaux populaire au Brésil, en août 2009. “J’ai toujours eu l’intention de payer, mais j’ai foiré en haut.”