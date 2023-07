George Santos se compare à Rosa Parks

Imbécile, asseyez-vous!

Le sénateur de l’Utah et ancien candidat à la présidentielle Mitt Romney a récemment suggéré que le représentant de New York. Georges Santos n’appartient pas au Congrès parce qu’il menti sur son éducation, ses antécédents professionnels, ses contributions caritatives et sa course pour remporter son élection l’année dernière. En réponse, Santos a apparemment décidé qu’être un faux employé de Goldman Sachs, un faux organisateur caritatif, un faux participant à l’Université de New York et un faux diplômé du Baruch College ne suffisait pas.—il doit également être un faux leader des droits civiques.

« Je ne pense pas qu’il devrait être au Congrès, et il ne devrait certainement pas être dans l’allée en train d’essayer de serrer la main du président des États-Unis et des dignitaires qui arrivent », a déclaré Romney aux journalistes en référence à un échange qu’il et Santos avaient avant le discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden en février, selon Newsweek. « C’est une honte. »

Santos—le gars qui a menti sur le fait d’être « biracial » (Caucasien et Noir) pour se donner de la crédibilité tout en dénonçant l’hymne national noir – a répondu à Romney en laissant entendre qu’il était ciblé parce qu’il est gay et latino, pas parce que son CV est plus faux que Dingy Dorito’s La racine des cheveux de Donald Trump.

Et maintenant cet imbécile pense qu’il est Rosa Parks.

« Je veux dire Mitt Romney – l’homme qui se rend à l’État de l’Union des États-Unis avec une épinglette ukrainienne, me dit, un gay latino, que je ne devrais pas m’asseoir devant, que je devrais être à l’arrière », a déclaré Santos lors d’une apparition sur le podcast de l’animateur de talk-show conservateur Mike Crispi. « Bien devinez quoi? Rosa Parks ne s’assiérait pas à l’arrière et je ne m’assiérais pas non plus à l’arrière. Santos a continué. « C’est juste la réalité de la façon dont cela fonctionne. Mitt Romney vit dans un monde très différent et il doit boucler sa ceinture parce que ça va être un parcours cahoteux pour lui.

OK calme toi, Rachel Dole Santos.

On a dit à Rosa Parks de s’asseoir à l’arrière du bus parce qu’elle était noire et pour aucune autre raison. On a dit à Santos de s’asseoir n’importe où sauf dans un siège du Congrès parce que c’est ce qui se passe quand vous êtes l’équivalent politique du Amadou escroc.

Deuxièmement, pourquoi Santos joue-t-il ici aux chaises musicales avec la politique identitaire– contre quels républicains conservateurs sont censés être farouchement opposés ? En plus de prétendre qu’il est à moitié noir, Santos a aussi a menti sur le fait d’être juif et un descendant de survivants de l’Holocauste. Maintenant, Santos essaie de s’assurer que tout le monde sait qu’il est « un homme gay latino » et c’est la raison pour laquelle Romney est un si gros méchant avec lui.

De plus, si quoi que ce soit, il présente des caractéristiques qui sont uniquement caucasiennes. Je suis désolé, mais se comparer à Rosa Parks sans être discriminé c’est des blancs merde.

Santos ne veut peut-être pas s’asseoir à l’arrière du bus, mais il doit absolument s’asseoir quelque part dès que possible !