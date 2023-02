George Santos répète que sa mère est décédée d’un cancer à cause du 11 septembre, mais les archives montrent qu’elle était au Brésil

George Santos quitte le Capitole américain le 12 janvier 2023 à Washington, DC. (Win McNamee/Getty Images)

George Santos a doublé ses affirmations selon lesquelles sa mère est décédée à cause du 11 septembre.

Santos a expliqué qu’il voulait dire qu’elle était morte d’un cancer à cause de la “poussière toxique” de l’attaque terroriste.

Le NYT a précédemment rapporté que les dossiers d’immigration montraient que sa mère était au Brésil le 11 septembre.

Le représentant George Santos a doublé ses affirmations selon lesquelles sa mère est décédée des suites du 11 septembre et a rejeté les dossiers d’immigration indiquant qu’elle se trouvait au Brésil lorsque l’attaque s’est produite.

Il a réclamé dans un 2021 tweeter que « le 11 septembre a coûté la vie à ma mère », même si sa mère, Fatima Devolder, est décédée d’un cancer en 2016.

Santos a affirmé dans une nouvelle interview avec OANN’s Caitlin Sinclair, a publié samedi, qu’il n’a jamais prétendu que sa mère était morte le jour de l’attaque terroriste, “mais qu’elle était morte des suites de [them].”

“La poussière toxique qui s’est infiltrée dans tout Manhattan et ma mère étant présente, c’est-à-dire le centre-ville de Manhattan, c’est ce à quoi je faisais référence”, a déclaré Santos. “Ma mère est décédée en maison de retraite en 2016.”

Le républicain de New York a longtemps soutenu que sa mère était dans son bureau de la tour sud le 11 septembre 2001.

Cependant, Le New York Times a rapporté qu’il avait consulté des documents d’immigration qui montraient que Devolder se trouvait au Brésil et non à New York au moment de l’attaque terroriste.

Selon une demande de visa pour les États-Unis en 2003, Devolder a déclaré qu’elle était au Brésil depuis 1999 et qu’elle ne pouvait pas revenir en raison d’une carte verte volée.

Interrogé sur les documents d’immigration lors de l’entretien avec l’OANN, Santos a répondu qu’ils “ne savaient pas d’où cela venait”.

Ce n’est pas le seul cas où Santos a suggéré que sa mère avait développé un cancer en raison du 11 septembre, mais c’est la première fois qu’il a publiquement reconnu et rejeté la preuve qu’elle n’était même pas présente le jour de l’attaque.

De nombreux New-Yorkais ont souffert de problèmes de santé, dont le cancer, à la suite de l’attaque terroriste de 2001. Cependant, plusieurs cabinets d’avocats et organisations travaillant avec des survivants ont déclaré Pierre roulante qu’ils n’avaient aucune trace de Devolder ayant déposé une demande d’indemnisation.

Il n’y a également aucune preuve suggérant que Devolder ait jamais travaillé dans la tour sud. Selon le New York Times, elle s’est décrite comme une femme de ménage et une aide à domicile sur les documents d’immigration.

Le membre du Congrès assiégé a été embourbé dans la controverse au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait fabriqué de larges pans de son histoire professionnelle et personnelle.