George Santos portait une tenue de drag, confirme-t-il – Hollywood Life

George Santos a confirmé aux journalistes qu’il s’était en fait habillé en drag dans le passé. Cependant, il a démenti les informations récentes selon lesquelles il aurait été une véritable drag queen au Brésil. Dans une vidéo, obtenue par TMZ, les journalistes ont rattrapé George à l’aéroport de LaGuardia et l’ont interrogé sur les rumeurs persistantes. “Je n’étais pas une drag queen au Brésil, les gars”, a insisté George. “J’étais jeune et je m’amusais à un festival.”

L’obsession la plus récente des médias prétendant que je suis une drag queen ou que je “joue” comme une drag queen est catégoriquement fausse. Les médias continuent de faire des déclarations scandaleuses sur ma vie pendant que je travaille pour obtenir des résultats. Je ne serai pas distrait ni déconcerté par cela. —Georges Santos (@Santos4Congress) 19 janvier 2023

Les rumeurs selon lesquelles le membre du Congrès de New York était une drag queen au Brésil ont commencé après qu’une photo ait fait surface de lui portant des vêtements et du maquillage pour femmes. Le 19 janvier, Santos a pris à Twitter pour répondre aux rumeurs. “L’obsession la plus récente des médias prétendant que je suis une drag queen ou “interprété” comme une drag queen est catégoriquement fausse”, a-t-il écrit. “Les médias continuent de faire des déclarations scandaleuses sur ma vie pendant que je travaille pour obtenir des résultats. Je ne serai ni distrait ni déconcerté par cela.

Dans son démenti initial, Santos n’a pas fait référence à la photo qui le montrait en train de traîner. Lorsqu’il a été surpris à l’aéroport quelques jours plus tard, il a admis s’être habillé avec cette tenue lors d’un festival. Cependant, il reste catégorique sur le fait qu’il n’était pas officiellement une “drag queen”. La situation a été usurpée lors de l’épisode du 21 janvier de Saturday Night Live.

Santos a été élu représentant des États-Unis pour le 3e district du Congrès de New York en novembre 2022. Cependant, en décembre, avant sa prise de fonction officielle, le New York Times a publié un article affirmant que Santos avait peut-être fabriqué une partie de son curriculum vitae, y compris ses antécédents professionnels et éducatifs. Dans les jours qui ont suivi, d’autres allégations selon lesquelles Santos aurait déformé des aspects de son passé ont fait surface.

Le 26 décembre, Santos a admis au Poste de New York qu’il a “embelli” une partie de son CV, mais a insisté sur le fait qu’il n’était “pas un criminel”. Il a également promis de conserver son poste, bien que les citoyens l’aient exhorté à démissionner au milieu de l’inquiétude. “Cela ne m’empêchera pas d’avoir du succès législatif”, a-t-il déclaré. « Je serai efficace. Je serai bon.

