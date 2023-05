George Santos plaide non coupable des accusations fédérales

ISLIP CENTRAL, NY –

Le représentant américain George Santos, tristement célèbre pour avoir fabriqué l’histoire de sa vie, a plaidé non coupable mercredi pour avoir trompé des donateurs, volé sa campagne et menti au Congrès sur le fait d’être millionnaire, tout en trichant pour percevoir des allocations de chômage qu’il ne méritait pas.

Par la suite, il a déclaré qu’il n’abandonnerait pas sa candidature à la réélection et a défié les appels à la démission.

L’acte d’accusation fédéral de 13 chefs d’accusation de Santos était un compte pour un réseau de fraude et de tromperie qui, selon les procureurs, chevauchait l’image publique fantastique du républicain de New York en tant que riche homme d’affaires – une biographie fictive qui a commencé à se défaire après sa victoire aux élections l’automne dernier.

Santos, 34 ans, a été libéré moyennant une caution de 500 000 dollars américains à la suite de sa mise en accusation, environ cinq heures après s’être rendu pour faire face à des accusations de fraude électronique, de blanchiment d’argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations au Congrès. Il a rendu son passeport et risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.

« C’est le début de ma capacité à m’adresser et à me défendre », a déclaré un Santos joyeusement combatif aux journalistes qui l’ont envahi devant un palais de justice fédéral de Long Island. Il a déclaré qu’il avait coopéré à l’enquête et s’était engagé à lutter contre les poursuites, qu’il a qualifiées de « chasse aux sorcières ».

Son avocat, Joseph Murray, s’est montré plus circonspect, déclarant : « Chaque fois que le gouvernement fédéral vous poursuit, c’est une affaire sérieuse. Nous devons prendre cela au sérieux. »

Santos a déclaré qu’il prévoyait de retourner à Washington, où l’acte d’accusation amplifie les doutes quant à la capacité de l’étudiant de première année à servir. Les dirigeants républicains de la Chambre adoptent une approche attentiste, affirmant que Santos est innocent jusqu’à preuve du contraire. D’autres réitèrent les appels précédents pour que Santos se retire.

« Je pense que nous constatons que les rouages ​​de la justice tournent lentement, mais ils tournent bien », a déclaré le sénateur Mitt Romney, un républicain de l’Utah qui a affronté Santos à la Chambre lors du discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden en février.

Interrogé mercredi sur Santos, Biden a déclaré: « Je ne fais aucun commentaire », ajoutant que tout ce qu’il dirait serait interprété comme une ingérence dans l’enquête. Lorsqu’on lui a demandé si le Congrès devait expulser Santos, Biden a répondu: « C’est au Congrès de décider. »

Parmi les allégations, les procureurs affirment que Santos a créé une entreprise et a ensuite incité des partisans à lui faire un don sous le faux prétexte que l’argent serait utilisé pour soutenir sa campagne. Au lieu de cela, disent-ils, il a utilisé l’argent pour ses dépenses personnelles, y compris les vêtements de créateurs et les paiements par carte de crédit et voiture.

Santos est également accusé d’avoir menti sur ses finances sur des formulaires de divulgation du Congrès et d’avoir obtenu des allocations de chômage alors qu’il gagnait 120 000 dollars américains en tant que directeur régional d’une société d’investissement que le gouvernement a fermée en 2021 suite à des allégations selon lesquelles il s’agissait d’un stratagème de Ponzi.

L’acte d’accusation « vise à tenir Santos responsable de divers stratagèmes frauduleux présumés et de fausses déclarations effrontées », a déclaré le procureur américain Breon Peace. « Prises ensemble, les allégations de l’acte d’accusation accusent Santos de s’être appuyé sur la malhonnêteté et la tromperie répétées pour monter dans les couloirs du Congrès et s’enrichir. »

Santos n’a pas directement abordé les détails des accusations portées contre les journalistes, mais lorsqu’on lui a demandé pourquoi il recevait des allocations de chômage alors qu’il était employé, Santos a cité un changement d’emploi et une confusion pendant la pandémie de COVID-19.

Santos, arborant son pull à col rond, son blazer et ses kakis habituels, a peu parlé pendant la mise en accusation, qui a duré environ 15 minutes. Les journalistes se sont répandus de la galerie au box des jurés, rejoints par une poignée d’électeurs.

« Il devrait être expulsé du Congrès et mis en prison », a déclaré Jeff Herzberg, un habitant de Long Island qui a passé des heures à attendre la mise en accusation de Santos. « J’espère que ce jour viendra bientôt. »

Santos a été élu au Congrès l’automne dernier après une campagne construite en partie sur des mensonges. Il a dit aux gens qu’il était un riche négociant de Wall Street avec un portefeuille immobilier substantiel qui avait été un joueur de volley-ball vedette à l’université, entre autres.

En réalité, Santos n’a pas travaillé dans les grandes entreprises financières qui, selon lui, l’ont employé, n’est pas allé à l’université et a eu des difficultés financières avant d’entrer en politique. Il a affirmé qu’il avait alimenté sa course en grande partie avec des richesses autodidactes tirées de contrats de courtage sur des jouets coûteux pour des clients fortunés, mais l’acte d’accusation allègue que ces vantardises étaient également exagérées.

Dans un formulaire de divulgation financière de la Chambre, Santos a déclaré gagner 750 000 $ US par an auprès d’une entreprise familiale, l’organisation Devolder, mais les accusations non scellées mercredi allèguent que Santos n’a jamais reçu cette somme, ni les 1 million de dollars et 5 millions de dollars de dividendes qu’il a répertoriés comme à venir. de la firme.

Santos a décrit l’organisation Devolder comme un courtier pour la vente d’articles de luxe comme des yachts et des avions. L’entreprise a été constituée en Floride peu de temps après que Santos a cessé de travailler pour Harbour City Capital, la société accusée par les autorités fédérales d’exploiter un système de Ponzi illégal.

En novembre 2021, Santos a formé Redstone Strategies, une société de Floride que les procureurs fédéraux disent avoir utilisée pour duper les donateurs afin qu’ils financent son style de vie. Selon l’acte d’accusation, Santos a dit à un associé de solliciter des contributions à l’entreprise et lui a donné les coordonnées de donateurs potentiels.

Des e-mails adressés à des donateurs potentiels ont faussement affirmé que la société avait été créée « exclusivement » pour aider la candidature électorale de Santos et qu’il n’y aurait aucune limite au montant de leur contribution, selon l’acte d’accusation. Santos a faussement affirmé que l’argent serait dépensé pour des publicités télévisées et d’autres dépenses de campagne, a-t-il déclaré.

Mais un mois avant son élection, Santos a transféré environ 74 000 dollars de la société sur des comptes bancaires qu’il gérait, selon l’acte d’accusation. Il a également transféré de l’argent à certains de ses associés, a-t-il ajouté.

Les problèmes juridiques de Santos remontent à la fin de son adolescence, lorsqu’il a fait l’objet d’une enquête au Brésil pour avoir prétendument utilisé des chèques volés pour acheter des vêtements – une affaire que les autorités disent avoir rouverte depuis.

En 2017, Santos a été accusé de vol en Pennsylvanie pour avoir prétendument utilisé des milliers de dollars en faux chèques pour acheter des chiots à des éleveurs. Cette affaire a été classée après que Santos a affirmé que son chéquier avait été volé et que quelqu’un d’autre avait pris les chiens.

Les autorités fédérales ont examiné séparément les plaintes concernant la collecte de fonds de Santos pour un groupe censé aider les animaux domestiques maltraités. Un vétéran du New Jersey a accusé Santos de ne pas avoir remis les 3 000 $ qu’il avait collectés pour aider son chien à subir une intervention chirurgicale.