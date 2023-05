George Santos plaide non coupable d’avoir dupé des donateurs, volé de l’argent de la campagne pour redorer son image de riche – Shaw Local

CENTRAL ISLIP, NY – (AP) – Le représentant américain George Santos, le républicain de New York tristement célèbre pour avoir inventé l’histoire de sa vie, a plaidé non coupable mercredi des accusations d’avoir dupé les donateurs, volé sa campagne et menti au Congrès sur le fait d’être millionnaire, tous tout en trichant pour percevoir des allocations de chômage qu’il ne méritait pas. Par la suite, il a déclaré qu’il n’abandonnerait pas sa candidature à la réélection, défiant les appels à la démission.

L’acte d’accusation fédéral de 13 chefs d’accusation de Santos était un compte pour un réseau de fraudes et de tromperies qui, selon les procureurs, chevauchaient son image publique fantastique en tant que riche homme d’affaires – une biographie fictive qui a commencé à se défaire après sa victoire aux élections l’automne dernier.

Santos, 34 ans, a été libéré moyennant une caution de 500 000 $ à la suite de sa mise en accusation, environ cinq heures après s’être rendu aux autorités de Long Island pour faire face à des accusations de fraude électronique, de blanchiment d’argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations au Congrès. Il risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.

« C’est le début de ma capacité à m’adresser et à me défendre », a déclaré Santos aux journalistes par la suite, promettant de laver son nom et qualifiant ses poursuites de « chasse aux sorcières ».

Santos avait peu parlé lors de sa mise en accusation, qui a duré environ 15 minutes. Son avocat, Joseph Murray, a demandé au juge l’autorisation pour Santos de voyager librement pour sa campagne, bien qu’il ait rendu son passeport. Santos a déclaré qu’il retournait à Washington pour les votes jeudi.

Parmi les allégations, les procureurs affirment que Santos a incité des partisans à faire un don à une entreprise sous le faux prétexte que l’argent serait utilisé pour soutenir sa campagne. Au lieu de cela, disent-ils, il a utilisé l’argent pour ses dépenses personnelles, y compris les vêtements de créateurs et ses paiements par carte de crédit et voiture.

Santos est également accusé d’avoir menti sur ses finances sur des formulaires de divulgation du Congrès et d’avoir demandé et reçu des allocations de chômage alors qu’il était employé en tant que directeur régional d’une société d’investissement que le gouvernement a fermée en 2021 suite à des allégations selon lesquelles il s’agissait d’un stratagème de Ponzi.

L’acte d’accusation « vise à tenir Santos responsable de divers stratagèmes frauduleux présumés et de fausses déclarations effrontées », a déclaré le procureur américain Breon Peace. « Prises ensemble, les allégations de l’acte d’accusation accusent Santos de s’être appuyé sur la malhonnêteté et la tromperie répétées pour monter dans les couloirs du Congrès et s’enrichir. »

Joint par l’Associated Press mardi, Santos a déclaré qu’il n’était pas au courant des accusations.

Santos a défié les appels à la démission – certains de ses collègues républicains – alors que les détails de son curriculum vitae fictif ont été révélés, bien qu’il ait refusé ses affectations au comité. Il n’a donné aucune indication qu’il prévoyait de se retirer en raison de son acte d’accusation. Dans le passé, des membres du Congrès des deux partis sont restés en poste tout en faisant face à des accusations.

Santos, 34 ans, a été élu au Congrès l’automne dernier après une campagne construite en partie sur des mensonges. Il a dit aux gens qu’il était un riche négociant de Wall Street avec un portefeuille immobilier substantiel qui avait été un joueur de volley-ball vedette à l’université, entre autres.

En réalité, Santos n’a pas travaillé dans les grandes entreprises financières qui, selon lui, l’avaient employé, n’est pas allé à l’université et a eu des difficultés financières avant sa candidature à une fonction publique. Il a affirmé qu’il avait alimenté sa course en grande partie avec des richesses autodidactes, gagnées en négociant des accords sur des jouets coûteux pour des clients fortunés, mais l’acte d’accusation allègue que ces vantardises étaient également exagérées.

Dans les dépôts réglementaires, Santos a affirmé qu’il avait prêté plus de 750 000 $ à sa campagne et aux comités d’action politique connexes, mais on ne savait pas comment il serait entré dans ce genre de richesse si rapidement après des années au cours desquelles il avait eu du mal à payer son loyer et fait face à de multiples procédures d’expulsion. .

Dans un formulaire de divulgation financière, Santos a déclaré gagner 750 000 dollars par an auprès d’une entreprise familiale, l’organisation Devolder, mais les accusations non scellées mercredi allèguent que Santos n’a jamais reçu cette somme, ni les 1 million et 5 millions de dollars de dividendes qu’il a indiqués comme provenant de l’entreprise. .

Santos a décrit l’organisation Devolder comme un courtier pour la vente d’articles de luxe comme des yachts et des avions. L’entreprise a été constituée en Floride peu de temps après que Santos a cessé de travailler comme vendeur pour Harbour City Capital, la société accusée par les autorités fédérales d’exploiter un stratagème illégal de Ponzi.

En novembre 2021, Santos a formé Redstone Strategies, une société de Floride que les procureurs fédéraux disent avoir utilisée pour duper les donateurs afin qu’ils financent son style de vie. Selon l’acte d’accusation, Santos a dit à un associé de solliciter des contributions à l’entreprise et lui a donné les coordonnées de donateurs potentiels.

Des e-mails adressés à des donateurs potentiels prétendaient à tort que la société avait été créée « exclusivement » pour aider la candidature de Santos aux élections et qu’il n’y aurait aucune limite au montant de leur contribution, selon l’acte d’accusation. Santos a faussement affirmé que l’argent serait dépensé pour des publicités télévisées et d’autres dépenses de campagne, a-t-il déclaré.

En octobre dernier, un mois avant son élection, Santos a transféré environ 74 000 dollars des coffres de l’entreprise vers des comptes bancaires qu’il gérait, selon l’acte d’accusation. Il a également transféré de l’argent à certains de ses associés, a-t-il ajouté.

De nombreux compatriotes républicains de New York de Santos l’ont appelé à démissionner après que l’histoire de sa vie fabriquée ait été révélée. Certains ont renouvelé ces appels après avoir appris son inculpation.

« Tôt ou tard, qu’il le veuille ou non, la vérité et la justice lui seront rendues », a déclaré le représentant américain Marc Molinaro, un républicain représentant certaines parties du nord de l’État de New York.

Le sénateur Mitt Romney, un républicain de l’Utah qui a affronté Santos lors du discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden en février, a déclaré que Santos aurait dû démissionner il y a longtemps.

« Je pense que nous constatons que les rouages ​​de la justice tournent lentement, mais ils tournent bien », a déclaré Romney.

Les dirigeants républicains de la Chambre, Kevin McCarthy et Steve Scalise, ont été plus circonspects, affirmant que Santos méritait une présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire.

Santos a déjà fait l’objet d’enquêtes criminelles.

À l’âge de 19 ans, il a fait l’objet d’une enquête criminelle au Brésil sur des allégations selon lesquelles il aurait utilisé des chèques volés pour acheter des articles dans un magasin de vêtements. Les autorités brésiliennes ont déclaré avoir rouvert le dossier.

En 2017, Santos a été accusé de vol en Pennsylvanie après que les autorités ont déclaré qu’il avait utilisé des milliers de dollars en chèques frauduleux pour acheter des chiots à des éleveurs de chiens. Cette affaire a été classée après que Santos a affirmé que son chéquier avait été volé et que quelqu’un d’autre avait pris les chiens.

Les autorités fédérales ont examiné séparément les plaintes concernant le travail de Santos pour collecter des fonds pour un groupe censé aider les animaux de compagnie négligés et maltraités. Un vétéran du New Jersey a accusé Santos de ne pas avoir remis les 3 000 $ qu’il avait collectés pour aider son chien à subir une intervention chirurgicale nécessaire.

___

Farnoush Amiri à Washington et Alanna Durkin Richer à Boston ont contribué à ce rapport.

___

Sur Twitter, suivez Jake Offenhartz sur twitter.com/jangelooff et Michael Sisak sur twitter.com/mikesisak et envoyez des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips/

___

Suivez la couverture par l’AP du représentant américain George Santos sur https://apnews.com/hub/george-santos.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.