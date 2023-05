George Santos plaide non coupable aux accusations fédérales : ce que nous savons

Le représentant George Santos (R-NY) a plaidé non coupable mercredi d’accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent devant un tribunal fédéral de New York et a été libéré moyennant une caution de 500 000 $.

Les procureurs fédéraux ont accusé Santos d’avoir fraudé les donateurs de la campagne en les sollicitant de donner de l’argent pour soutenir sa campagne et en convertissant ces fonds à des fins personnelles, y compris l’achat de vêtements de marque et le remboursement de sa dette de carte de crédit. Santos est également accusé de fraude au chômage en recevant 24 000 $ d’allocations de chômage au plus fort de la pandémie de Covid-19 alors qu’il avait un emploi à temps plein dans une entreprise d’investissement et en mentant sur ses revenus dans des documents déposés auprès du greffier de la Chambre des représentants .

Les accusations fédérales interviennent après que Santos ait fait face à un nombre impressionnant de scandales au cours de sa courte carrière politique. En novembre, le premier mandat républicain de Long Island a remporté un district swing et, avant d’être assermenté en janvier, a été dénoncé comme un menteur en série et un fraudeur. Ce qui a commencé comme une série de révélations sur la façon dont Santos avait truqué tout son CV, y compris la fabrication de ses antécédents professionnels et de son éducation, s’est transformé en un déluge d’allégations de fraude, allant des violations du financement de la campagne à l’écriture de chèques sans provision aux éleveurs de chiens amish. Apparemment tous les jours pendant des semaines, il y avait une nouvelle révélation sur son CV ou son passé, et ils étaient tous bizarres. Dès que l’on a pu comprendre que Santos avait prétendu à tort être le descendant juif de réfugiés de l’Holocauste, puis a insisté sur le fait qu’il avait seulement dit qu’il était «juif», Santos a été impliqué dans un stratagème de 2017 visant à écrémer les informations de carte de débit des distributeurs automatiques de billets. à Seattle.

La goutte constante de scandale, ainsi que la nature Mad Libs de ce qui était allégué, ont transformé Santos en une célébrité nationale du jour au lendemain. Les équipes de télévision ont jalonné son bureau et il était un incontournable des monologues de fin de soirée. Ce fut une ascension sans précédent vers la gloire pour un membre inconnu du premier mandat du Congrès. C’était aussi un casse-tête sans précédent pour ses collègues, et Santos a été appelé à démissionner avant d’avoir été officiellement assermenté. Quelques semaines après son arrivée à Capitol Hill, des membres des deux partis s’envoyaient des SMS pour se moquer de lui.

À court terme, l’acte d’accusation de Santos ne changera rien. Traditionnellement, les membres du Congrès abandonnent les missions des comités après avoir été inculpés au pénal. Cependant, Santos a déjà renoncé à ses postes au sein du comité en janvier après une rencontre avec le président Kevin McCarthy (R-CA).

McCarthy a indiqué que le statu quo resterait en s’adressant aux journalistes mardi. « Nous suivrons simplement le même schéma que nous avons toujours. Si une personne est inculpée, elle ne fait pas partie des comités, elle a le droit de voter, mais elle doit être jugée. » Cependant, McCarthy a précisé qu’une condamnation pénale marquerait la fin de sa patience pour Santos. Citant le cas de 2022 de l’ancien représentant du Nebraska, Jeff Fortenberry, McCarthy a déclaré « qu’il a été reconnu coupable, puis je lui ai dit qu’il devait démissionner ». Il existe de nombreux précédents pour que des membres soient expulsés s’ils ne démissionnent pas après une condamnation pénale. Plus récemment, le démocrate James Traficant de l’Ohio a été expulsé du Congrès lorsqu’il a refusé de démissionner après avoir été condamné pour corruption et racket en 2002.

Santos avait été persona non grata pour les républicains de New York depuis que le scandale a éclaté. Les républicains new-yorkais de premier mandat des districts swing comme Mike Lawler et Marc Molinaro ont réitéré mardi leurs appels de longue date à la démission de Santos. Lawler a déclaré aux journalistes que si Santos « avait de la décence et de la dignité, il démissionnerait ». Une attitude partagée par les élus de tout le district de Santos, qui depuis des mois lui demandent sa démission. Dans une interview d’avril avec Vox, Pam Panzenbeck, la maire républicaine de Glen Cove, New York, a exprimé son mépris absolu pour Santos. Elle l’a décrit comme n’ayant « aucun sens de la réalité » et a ajouté qu’elle s’était adressée à d’autres membres républicains du Congrès de Long Island pour obtenir de l’aide lorsqu’elle avait des problèmes avec ses électeurs.

Une démission de Santos présenterait un nouveau péril politique pour McCarthy. Les républicains ont une courte majorité de cinq sièges à la Chambre avant une éventuelle démission de Santos. McCarthy n’a pu faire passer sa proposition de limite d’endettement que par un vote en avril lorsque Santos a voté à la dernière minute pour la soutenir. Perdre le vote de Santos serait une perte en soi, mais elle serait amplifiée par la probabilité que les démocrates prennent le siège lors d’une élection spéciale déclenchée si Santos démissionne. Même si Santos était sans scandale, le district, que Joe Biden a remporté de 10 points en 2020, aurait été une cible démocrate de premier plan. Avec la tache des scandales de Santos, les démocrates seraient fortement favorisés lors de toute élection spéciale.

L’acte d’accusation n’est pas le seul péril juridique auquel Santos est confronté. Il y a encore d’autres enquêtes en cours, notamment de la part des procureurs d’État et locaux ainsi que de la Commission électorale fédérale. De plus, il est peu probable que les accusations portées mercredi englobent toute sa responsabilité potentielle devant un tribunal fédéral.

Après tout, les problèmes de Santos vont bien au-delà de ce qu’il a décrit comme mettant «un peu de peluches» sur son CV lorsqu’il a faussement prétendu travailler pour des entreprises comme Goldman Sachs et être diplômé du Baruch College. Santos a déclaré avoir fait don de 700 000 $ de son propre argent à sa campagne au Congrès en 2022 et avait une valeur nette totale de plusieurs millions d’années seulement après avoir été expulsé pour non-paiement d’un appartement dans le Queens. Il a également accumulé un nombre inhabituel de dépenses de campagne de précisément 199,99 $, juste un cent de moins que ce qui serait légalement requis pour que sa campagne fournisse des reçus. Il a également fait face à des allégations de plus petite fraude, notamment en collectant 3 000 $ via un GoFundMe pour le chien d’assistance d’un ancien combattant handicapé avant d’empocher l’argent.

La porte-parole de Santos, Naysa Woomer, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Mise à jour, 10 mai, 2 h 45 HE : Cette histoire a été mise à jour avec les détails du plaidoyer de non-culpabilité de Santos.