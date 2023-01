George Santos Lands 2 House Committees: Small Business and Science

Alors même que les appels se multipliaient pour des enquêtes sur le représentant George Santos et pour sa démission, les dirigeants républicains de la Chambre ont accordé mardi au premier mandat du Congrès de New York des sièges aux comités des petites entreprises et des sciences, de l’espace et de la technologie, selon une personne informée sur le affectations.

Les placements en comité sont l’indication la plus claire à ce jour de l’approche retenue avec laquelle les dirigeants républicains traitent M. Santos au milieu d’une controverse croissante sur les mensonges sur la campagne électorale et des questions sur sa collecte de fonds et ses dépenses rapportées le mois dernier dans le New York Times.

Aucun des deux comités de M. Santos n’est considéré comme un siège de prédilection pour les législateurs qui espèrent renforcer leur profil sur Capitol Hill, et ils ne sont pas aussi appréciés que les comités qu’il avait initialement recherchés : les comités des services financiers de la Chambre ou des affaires étrangères. La personne informée de ses missions a déclaré que M. Santos avait demandé ces postes aux dirigeants républicains.

Mais la probabilité que M. Santos obtienne ces postes a diminué après qu’il ait reconnu avoir déformé son travail dans la finance et après que des rapports aient mis en doute certains aspects de ses antécédents, y compris des affirmations d’ascendance juive.