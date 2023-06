George Santos lance un appel pour empêcher le trio qui a versé une caution de 500 000 $ pour son identification

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le membre du Congrès assiégé George Santos a lancé un appel après avoir été informé par un juge que l’identité du trio qui a payé sa caution de 500 000 $ devait être révélée publiquement.

M. Santos, un républicain de New York, a plaidé non coupable le mois dernier des accusations fédérales d’avoir fraudé ses partisans de campagne, menti pour obtenir de l’argent du chômage et fait de fausses déclarations sur des formulaires de divulgation du Congrès.

La juge magistrate Anne Shields a statué mardi que M. Santos avait jusqu’à 12 heures vendredi pour faire appel de sa décision, auquel cas les noms seraient descellés. Elle a également scellé sa décision, gardant les noms secrets jusqu’à la date limite.

Vendredi matin, M. Santos a déposé un recours de huit pages contre la décision, arguant que si les trois personnes impliquées étaient identifiées, elles pourraient devoir se retirer d’agir en tant que ses garants, CBS News a rapporté.

Les avocats de M. Santos avaient fait valoir lundi que les noms ne devaient pas être rendus publics, déclarant qu’ils « craignaient vraiment pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être ».

L’avocat du législateur, Joseph Murray, avait précédemment déclaré que M. Santos préférerait aller en prison avant son procès pénal plutôt que de laisser les noms devenir publics.

« Mon client préférerait se rendre à la détention provisoire plutôt que de soumettre ces garants à ce qui arrivera inévitablement », avait déclaré M. Murray.

Les accusations portées contre M. Santos comprennent sept chefs de fraude électronique, trois chefs de blanchiment d’argent, un chef de vol de fonds publics et deux chefs de fausses déclarations à la Chambre des représentants.

Les procureurs allèguent qu’il a menti sur les formulaires financiers soumis dans le cadre de sa candidature à la Chambre, n’a pas divulgué les formes de revenus, a surestimé les revenus et a utilisé les dons de sa campagne politique à des fins personnelles, y compris « des milliers de dollars des fonds sollicités pour des dépenses personnelles, y compris vêtements de créateurs de luxe et paiements par carte de crédit.

M. Santos, qui a battu un démocrate sortant pour remporter son siège à Long Island en 2022, a refusé de démissionner malgré les controverses dans lesquelles il s’est retrouvé mêlé.

Suite à son inculpation, les démocrates de la Chambre ont présenté une résolution pour le faire expulser de la chambre. Jeudi, la Chambre a voté selon les lignes de parti pour renvoyer la résolution au comité d’éthique de la Chambre, M. Santos lui-même votant contre son explosion.