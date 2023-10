George Santos inculpé de 23 chefs d’accusation tandis que Twitter discute d’un système judiciaire à deux niveaux – Twitchy

Les charges retenues contre le représentant de New York, George Santos, ont été dévoilées. Il a été inculpé de 23 chefs d’accusation.

Les procureurs ont déclaré qu’une partie de cet argent volé s’était retrouvée sur son propre compte bancaire.

L’acte d’accusation de 23 chefs d’accusation remplace celui déposé plus tôt contre le républicain de New York, l’accusant d’avoir détourné de l’argent de sa campagne et d’avoir menti au Congrès sur sa richesse, entre autres infractions. Les nouvelles accusations incluent des allégations selon lesquelles il aurait facturé plus de 44 000 dollars pour sa campagne sur une période de plusieurs mois en utilisant des cartes appartenant à des contributeurs à leur insu. Dans un cas, il a débité 12 000 $ sur la carte de crédit d’un contributeur et a transféré la « grande majorité » de cet argent sur son compte bancaire personnel, ont indiqué les procureurs.