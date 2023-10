Un représentant républicain en difficulté Georges Santos risque d’être expulsé de la Chambre des représentants américaine la semaine prochaine lors d’un vote convoqué par les membres de son propre parti.

Le membre du Congrès Anthony D’Esposito s’est rendu jeudi à la Chambre pour exiger officiellement le vote d’expulsion et lire la résolution.

Cela intervient après que les procureurs ont déposé 23 accusations contre M. Santos au début du mois, notamment pour vol d’identité.

M. Santos nie les accusations et a insisté sur le fait qu’il ne démissionnerait pas.

Mais il subit des pressions croissantes pour qu’il quitte la Chambre, et plusieurs autres républicains de son État natal, New York, ont déclaré qu’ils présenteraient la résolution au début du mois.

M. D’Esposito a été rejoint par ses collègues républicains de New York, Marc Molinaro, Nick LaLota et Mike Lawler, pour appeler à l’éviction de M. Santos jeudi soir.

“George Santos n’est pas apte à servir ses électeurs en tant que représentant des Etats-Unis”, lit-on dans la résolution de M. D’Esposito.

Il a ensuite qualifié M. Santos d’« escroc » et de « tache sur la maison » dans une publication sur les réseaux sociaux. Lui et ses collègues citent les actes d’accusation et les enquêtes sur la conduite de M. Santos pour justifier son expulsion.

Mais dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, M. Santos a écrit que “je ne démissionne pas” et a déclaré qu’il avait “droit à une procédure régulière et non à un résultat prédéterminé comme certains le recherchent”.

Il est extrêmement rare que la Chambre des représentants expulse l’un des siens. La Constitution américaine exige un vote des deux tiers de la Chambre, plutôt qu’une majorité simple.

Seuls cinq législateurs ont été expulsés, selon les archives de la Chambre des représentants des États-Unis. Trois de ces hommes ont été expulsés pendant la guerre civile américaine dans les années 1860 en raison de leur allégeance aux Confédérés.

Seuls deux membres du Congrès ont été expulsés au cours des quatre dernières décennies, tous deux après avoir été reconnus coupables de accusations fédérales.

Mais les scandales de M. Santos comptent parmi les plus graves auxquels un membre du Congrès ait été confronté ces dernières années.

Il a été accusé d’avoir menti sur ses diplômes universitaires et son expérience professionnelle ; enfreindre les lois sur le financement des campagnes électorales et les conflits d’intérêts ; prétendre à tort que ses grands-parents ont survécu à l’Holocauste ; et créer une fausse association caritative pour les animaux qu’il a utilisée pour siphonner l’argent destiné au chien mourant d’un vétéran.

Plus tôt ce mois-ci, l’un des principaux membres du personnel de campagne de M. Santos a plaidé coupable à des accusations fédérales de complot en vue de commettre une fraude, après avoir été accusée d’avoir soumis de faux rapports de financement de campagne.

Et les procureurs fédéraux ont accusé M. Santos de fraude électronique, d’usurpation d’identité, de mensonge au Congrès, de blanchiment d’argent et de carte de crédit, entre autres crimes.

Il fait actuellement face à un total de 23 chefs d’accusation fédéraux – 13 issus d’un acte d’accusation initial et 10 supplémentaires issus d’un acte d’accusation ultérieur.

Les quatre membres du Congrès républicain qui cherchent à expulser M. Santos proviennent de circonscriptions que Joe Biden, un démocrate, a remportées aux élections de 2020. Cela signifie que leurs chances de réélection sont plus précaires que celles des législateurs des circonscriptions partisanes sûres.

Mais M. Santos a été autorisé à rester au Congrès jusqu’à présent, malgré des rapports et des accusations préjudiciables.

Les Républicains occupent la Chambre des Représentants avec une majorité extrêmement faible, ce qui signifie qu’ils ont besoin de chaque vote sur leur liste pour faire adopter les points à l’ordre du jour. Si M. Santos est expulsé, ils en perdront un de plus.

Leur parti a déjà laissé passer une occasion de l’évincer du Congrès.

Les démocrates ont présenté une résolution similaire pour forcer un vote d’expulsion en mai, mais comme leur parti était minoritaire et qu’ils ne pouvaient pas obtenir le soutien des républicains, elle a échoué.

Les républicains ont plutôt voté pour renvoyer M. Santos au comité d’éthique de la Chambre.