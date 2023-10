George Santos fait face à de nouvelles accusations criminelles concernant les fonds de campagne

(Bloomberg) — Le représentant américain George Santos, républicain de New York en difficulté, inculpé il y a cinq mois de fraude et de blanchiment d’argent, a été accusé de nouvelles accusations, notamment de fausses déclarations à la Commission électorale fédérale et d’avoir engagé des dépenses non autorisées sur le crédit de ses contributeurs de campagne. cartes.

Les plus lus sur Bloomberg

Un acte d’accusation révisé contre Santos, 35 ans, a été dévoilé mardi et ajoute 10 chefs d’accusation alléguant qu’il s’est engagé dans deux stratagèmes de fraude distincts liés à sa candidature à la Chambre des représentants des États-Unis en 2022.

Les nouvelles accusations font suite à un acte d’accusation de mai accusant Santos d’avoir volé des fonds publics et d’avoir menti sur des formulaires de divulgation fédéraux, entre autres allégations. Le législateur pour son premier mandat, qui se présente à la réélection l’année prochaine et nie avoir commis des actes répréhensibles, risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable des accusations les plus graves portées contre lui, selon les procureurs du bureau du procureur américain de Brooklyn, Breon Peace.

Le resserrement des filets autour de Santos intervient alors que son vote pourrait être crucial pour élire un nouveau président de la Chambre après l’éviction brutale de Kevin McCarthy la semaine dernière et d’autres questions. Avec seulement 221 républicains à la Chambre, le parti ne peut pas se permettre de perdre beaucoup de voix dans ses efforts pour se rallier à un successeur, dans un processus qui pourrait prendre plusieurs tours de scrutin.

Selon les procureurs, Santos et son ancienne trésorière de campagne, Nancy Marks, ont conspiré pour qualifier le candidat et sa campagne d’un programme administré par le comité national du parti qui lui fournissait un soutien financier et logistique. Marks a plaidé coupable aux accusations fédérales la semaine dernière.

Les États-Unis ont déclaré que Santos avait faussement déclaré à la FEC qu’au moins 10 membres de sa famille et de Marks avaient fait des dons à la campagne d’au moins 250 000 dollars, sachant que le comité national du parti s’appuyait sur les données de collecte de fonds de la FEC pour évaluer les qualifications des candidats pour le programme. Aucune contribution de ce type n’a été faite et personne n’a donné son autorisation, ont déclaré les États-Unis.

Lire la suite : Le trésorier de George Santos plaide coupable d’avoir conspiré avec lui

Les procureurs ont déclaré que Santos et Marks avaient accepté de faussement signaler à la FEC que le candidat avait prêté 500 000 $ à sa campagne alors qu’il disposait de moins de 8 000 $ sur son compte bancaire personnel. La fabrication présumée garantissait qu’il satisfaisait aux critères financiers nécessaires pour être admissible aux fonds du comité national du parti, a déclaré le gouvernement.

Santos a également été accusé dans l’acte d’accusation modifié de participation à un stratagème de fraude par carte de crédit dans le cadre duquel il aurait volé les informations personnelles et financières des contributeurs à sa campagne. Les États-Unis ont déclaré que Santos avait débité les cartes de crédit des contributeurs à plusieurs reprises, sans leur autorisation, y compris une tentative de prélèvement d’au moins 44 800 dollars sur le compte d’une personne à son insu ou sans sa permission.

Santos a plaidé non coupable des accusations initiales et a rejeté les demandes de démission. Sa prochaine date d’audience est le 27 octobre. Santos a refusé de commenter les nouvelles accusations, tout comme son avocat, Joseph Murray.

Santos a été élu dans un district qui comprend des parties de Long Island et de l’arrondissement du Queens à New York et a pris ses fonctions malgré la fabrication d’une grande partie de ce qu’il avait affirmé sur son éducation et sa carrière. Il a rejeté les demandes de démission des démocrates et des républicains après que ses mensonges ont été révélés.

–Avec l’aide de Billy House et Steven T. Dennis.

(Mises à jour avec des détails sur les nouveaux frais commençant au troisième paragraphe.)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP