George Santos fait face à de nouvelles accusations au Brésil pour un stratagème de chéquiers volés en 2008

George Santos, un membre du Congrès de New York nouvellement élu faisant l’objet d’un examen minutieux pour de multiples mensonges sur ses antécédents lors du procès de campagne, fait face à de nouvelles accusations de la part des autorités brésiliennes concernant un incident de fraude par chèque en 2008.

Selon les procureurs brésiliens, Santos, à 19 ans, a utilisé un chéquier volé et un faux nom pour effectuer au moins 700 dollars d’achats frauduleux dans un magasin de vêtements de la ville de Niterói.

Les accusations ont été suspendues lorsque les autorités du pays n’ont pas pu localiser M. Santos.

Avec ses “localisations identifiées”, la procédure judiciaire se poursuivra, a déclaré le bureau du procureur de Rio de Janeiro au New York Timesqui a rendu compte pour la première fois de l’incident de 2008.

M. Santos, qui semble avoir induit les électeurs en erreur sur sa carrière, sa famille et ses études, a nié tout acte répréhensible.

“Je ne suis pas un criminel ici – ni ici ni au Brésil ni dans aucune juridiction du monde”, a déclaré M. Santos. dit le Poste de New York en décembre concernant un passé criminel présumé. “Absolument pas. Cela ne s’est pas produit.

Cependant, il a précédemment admis la fraude, le New York Times signalé.

M. Santos a écrit : “Je sais que j’ai merdé, mais je veux payer” sur le site de médias sociaux Orkut en 2009, et a déclaré à la police en 2010 que lui et sa mère avaient volé le chéquier de l’ancien employeur de sa mère et l’avaient utilisé pour faire des fraudes. achats.

Suite à de multiples reportages selon lesquels le nouveau représentant aurait fait de fausses déclarations sur le fait qu’il était juif, qu’il travaillait à Wall Street et qu’il fréquentait les meilleures universités de New York, M. Santos a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

Le bureau du procureur général de New York a déclaré en décembre qu’il était «examiner un certain nombre de questions» entourant le député élu, qui prend ses fonctions mardi.

Le bureau du procureur fédéral américain pour le district oriental de New York enquête également sur les finances et les déclarations de situation financière de M. Santos.

La campagne de Santos a soulevé des sourcils parce que le candidat s’est prêté 700 000 $, après avoir précédemment divulgué aucun actif et un salaire de 55 000 $ aussi récemment qu’en 2020.

“George Santos, un ancien employé du centre d’appels en retard sur son loyer, a prêté à sa campagne la somme faramineuse de 705 000 $. D’où vient tout cet argent ?” Représentant de New York Ritchie Torres a écrit sur Twitter le mois dernier. “Le comité d’éthique DOIT commencer à enquêter immédiatement.”