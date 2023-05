George Santos en détention après s’être rendu aux accusations fédérales liées à des violations des élections – en direct

Le membre du Congrès républicain George Santos a été arrêté pour des accusations criminelles fédérales.

Les accusations portées contre le représentant du 3e district de New York comprennent sept chefs de fraude électronique, trois chefs de blanchiment d’argent, un chef de vol de fonds publics et deux chefs de fausses déclarations à la Chambre des représentants.

L’arrestation de Santos intervient un jour après que les procureurs fédéraux ont annoncé qu’il avait été inculpé par le ministère de la Justice pour des questions concernant sa campagne de 2022 et ses activités financières, selon des sources proches du dossier.

L’avocat américain Breon Peace a publié une déclaration disant :

«Cet acte d’accusation vise à tenir Santos responsable de divers stratagèmes frauduleux présumés et de fausses déclarations effrontées. Prises ensemble, les allégations de l’acte d’accusation accusent Santos de s’être appuyé sur la malhonnêteté et la tromperie répétées pour monter dans les couloirs du Congrès et s’enrichir.

Il a utilisé des contributions politiques pour se remplir les poches, a illégalement demandé des allocations de chômage qui auraient dû aller aux New-Yorkais qui avaient perdu leur emploi en raison de la pandémie et a menti à la Chambre des représentants. Mon bureau et nos partenaires chargés de l’application de la loi continueront de lutter énergiquement contre la corruption et les délits d’initié dans les institutions publiques de notre communauté et de tenir les fonctionnaires responsables devant les électeurs qui les ont élus.