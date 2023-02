George Santos dit à la FEC de nommer le trésorier de la campagne ou de faire face à une interdiction de collecte de fonds

La campagne du représentant républicain en proie aux scandales George Santos perdra sa capacité à collecter des dons ou à effectuer des paiements si elle ne nomme pas de trésorier, a averti la Commission électorale fédérale.

La FEC a déclaré à Santos mardi qu’elle “n’a reçu aucune information concernant un nouveau trésorier” depuis que l’ancienne personne dans ce rôle, Nancy Marks, a démissionné le mois dernier.

“Il est nécessaire que pour qu’un comité puisse mener des affaires, il doit avoir un trésorier actif”, a déclaré la FEC. dans une lettre au législateur de New York et à son comité de campagne.

“Le défaut de nommer un trésorier entraînera l’incapacité du comité à accepter des contributions et à effectuer des décaissements”, a déclaré l’agence. Il a ajouté que les campagnes sont tenues de nommer un nouveau trésorier dans les 10 jours suivant la démission du trésorier précédent.

Un avocat de Santos n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Des marques résigné en tant que trésorier de Santos le 25 janvier, quittant le navire au milieu de la lutte du membre du Congrès de première année pour garder la tête au-dessus d’un raz-de-marée d’examen minutieux entourant ses mensonges sur la campagne électorale et ses finances.

Le même jour, la campagne a déposé un formulaire modifié répertoriant Thomas Datwyler comme son nouveau trésorier. Mais Datwyler, par l’intermédiaire d’un avocat, a rapidement nié avoir accepté le poste.

La FEC a demandé La campagne de Santos pour obtenir des éclaircissements, avertissant que “faire sciemment et volontairement toute déclaration ou représentation matériellement fausse, fictive ou frauduleuse à une agence du gouvernement fédéral” entraînerait des accusations criminelles.

Dans un rapport de fin d’année déposée le 31 janvier, la campagne Santos a désigné comme son trésorier une personne nommée Andrew Olson.

Aucune autre information n’a été fournie sur Olson; son nom n’apparait pas en tant que trésorier sur tout autre rapport de comité déposé auprès de la FEC. Olson n’a pas encore rempli le formulaire requis pour devenir trésorier.

CNBC n’a jusqu’à présent pas pu entrer en contact avec Olson. Actuellementla FEC répertorie Santos comme le propre trésorier de sa campagne.

“La façon dont ils l’ont déposé, Olson n’est pas officiellement le trésorier”, a déclaré Saurav Ghosh, directeur de la réforme du financement des campagnes fédérales pour le Campaign Legal Center, lors d’un récent entretien téléphonique avec CNBC.

Ghosh a déclaré que le “négligence” du rapport de fin d’année de la campagne Santos suggère un manque d’expérience de la part d’Olson, s’il l’a effectivement préparé.

Par exemple, une personne a fait une contribution de 10 000 $ à la campagne, ce qui dépasse de loin le limite légale. “C’est une évidence”, a déclaré Ghosh, et quelque chose qu’un trésorier expérimenté aurait compris.

Santos a été matraqué de critiques et d’appels bipartites à la démission peu de temps après avoir remporté son élection au Congrès, lorsqu’une bombe du New York Times rapport interrogé les détails clés de sa biographie et la source de l’argent qu’il a utilisé pour aider à financer sa campagne.

Santos a admis plus tard avoir menti sur certaines parties de ses antécédents, mais il a nié avoir commis des crimes et s’est engagé à purger son mandat complet de deux ans à la Chambre.

Il a passé ses premiers mois au Congrès à se faufiler parmi des foules de journalistes tout en évitant leurs questions sur un large éventail d’allégations accablantes contre lui.

Santos est face aux enquêtes au niveau local, étatique, fédéral et international. Le ministère de la Justice a aurait a demandé à la FEC de suspendre toute action coercitive contre Santos pendant qu’elle mène une enquête criminelle sur les finances de sa campagne.

Le dernier avis de la FEC s’ajoute à la pile de questions entourant la conduite de la campagne de Santos – y compris s’il envisage de solliciter sa réélection.

Selon une lettre obtenue par CNN.

Dans un tweet provocant mardi, Santos a affirmé qu’il “ne partait pas, je ne me cachais pas et je ne reculais PAS”.