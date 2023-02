George Santos clarifie le tweet en déclarant que “le 11 septembre a coûté la vie à sa mère”, dit qu’elle est morte de “poussière toxique” en 2016

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le membre du Congrès assiégé George Santos dit maintenant que sa mère, dont il avait précédemment affirmé qu’elle était morte dans les attentats terroristes du 11 septembre, est en fait décédée des suites de la «poussière toxique» du 11 septembre dans une autre explication bizarre.

Parler à Réseau d’information One Americale représentant du troisième district du Congrès de New York a adressé un tweet de 2021 dans lequel il a déclaré que “le 11 septembre a revendiqué [his] la vie de mère. » Le message, et un autre tweet dans lequel M. Santos a déclaré plus tard que sa mère était décédée le 23 décembre 2016, ont refait surface l’année dernière avec de nombreuses incohérences dans son curriculum vitae et des remarques désormais démystifiées faites par lui.

Lors de son premier entretien depuis son entrée en fonction, M. Santos a déclaré qu’il n’avait jamais affirmé que sa mère était décédée le jour des attentats terroristes, “mais qu’elle était décédée des suites de [them].”

“La poussière toxique qui a imprégné tout Manhattan et ma mère étant présente, le centre-ville de Manhattan – c’est ce à quoi je faisais référence”, a déclaré M. Santos à Caitlin Sinclair d’OAN dans une interview qui a été publiée dans son intégralité samedi. “Ma mère est décédée en maison de retraite en 2016.”

Interrogée sur un examen de son histoire d’immigration dans Le New York Times qui a révélé qu’elle n’était même pas dans le pays lorsque l’attaque s’est produite, M. Santos a déclaré “qu’il ne savait pas d’où cela venait”, sans donner d’autres explications.

“Cela, pour moi, reste un mystère, car j’étais ici et j’avais 13 ans”, a-t-il déclaré.

Ailleurs dans l’interview, M. Santos a évoqué la pléthore d’accusations portées par les médias selon lesquelles il aurait fabriqué un réseau de mensonges pour ouvrir la voie au Congrès.

M. Santos a depuis admis qu’il avait “embelli” certains aspects de sa carrière. Plusieurs médias ont depuis rapporté que des preuves contredisent son éducation et ses antécédents professionnels, affirment que ses grands-parents ont survécu à l’Holocauste et qu’il a personnellement “perdu” quatre de ses employés dans la tragédie de la discothèque Pulse en 2016.

Mais M. Santos a qualifié certains de ces rapports de “faux”, affirmant qu’il en avait assez d’être “dénoncé” par les médias.

« Les gens comme moi ne sont pas censés faire de grandes choses dans la vie, et quand ils le font, cela perturbe le système. Beaucoup de gens veulent créer ce récit que j’ai simulé pour me rendre au Congrès, ce qui est absolument, catégoriquement faux », a déclaré M. Santos dans l’interview.

Confronté aux remarques des généalogistes selon lesquelles il ne semble y avoir aucune preuve à l’appui de sa prétendue ascendance juive, il a déclaré qu’il faisait référence à ce que lui avaient dit ses grands-parents, qui sont maintenant décédés.

Dans une précédente interview avec Fox News, M. Santos a insisté sur le fait qu’il n’avait pas menti et s’est en fait qualifié de “juif”. M. Santos a dit à Mme Sinclair dans le passé que les gens “riraient” de la blague.

Le membre du Congrès a ignoré les appels bipartites à sa démission, mais a annoncé plus tôt cette semaine qu’il se retirerait volontairement de deux comités de la Chambre qu’il a récemment rejoints après une réunion avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Une enquête fédérale plus vaste enquête également sur un prêt de 700 000 $ que M. Santos a consenti à sa campagne, selon Le New York Times.

“Je possède une entreprise, mon entreprise génère des revenus grâce à des pratiques légitimes”, a-t-il déclaré à OAN. “Je me distribue mes dividendes et j’ai utilisé mes propres fonds que j’ai obtenus en travaillant pour financer ma campagne.”

M. Santos a d’abord affirmé que l’argent provenait de “fonds personnels”, avant de faire un amendement, selon Nouvelles du spectre. Il a affirmé dans l’interview de l’OAN que son équipe juridique enquêtait sur certains “changements non autorisés” apportés au cours de la campagne.

“Nous examinons cela parce que nous avons eu des activités du côté de la campagne qui n’étaient pas autorisées par la campagne et qui font actuellement l’objet d’une enquête par ma nouvelle équipe de campagne”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’entrerait pas dans les détails en attendant une examen interne.

La FEC enquête également sur plus d’une douzaine de dons douteux et de comportements irréguliers de la part de la campagne, y compris les dons du donateur prolifique de Donald Trump, Cheng Gao. La commission affirme qu’il semble que les dons de M. Gao – de 11 200 dollars – aient dépassé la limite légale des dons de campagne, a rapporté CNBC.

En audio publié par Mémo des points de discussion Jeudi, M. Santos a fait certains des commentaires les plus conscients de lui-même sur la portée de ses tromperies.

Dans le clip, le journaliste (Derek Myers) est informé que son poste potentiel au sein du bureau de Santos n’évoluera pas suite à un examen de ses antécédents, et en particulier, d’une affaire judiciaire survenue au cours de son reportage.

L’audio aurait été enregistré dans le bureau du Congrès de M. Santos sans l’autorisation du membre du Congrès ou de son personnel.

“Je me suis évidemment trompé et je lui ai menti, comme j’ai menti à tout le monde”, déclare M. Santos dans le clip, tout en faisant référence à son chef de cabinet Charley Lovett.

M. Santos a été interrogé par Mme Sinclair lors de sa dernière interview s’il était vraiment désolé pour la spirale sans fin dans laquelle ses électeurs ont été jetés par inadvertance.

“Je ne sais pas à quoi ressemble l’air désolé pour vous, Caitlin … J’ai présenté mes excuses sincères à plusieurs reprises”, a-t-il déclaré.