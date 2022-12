George Santos : ce que nous savons et ne savons pas sur le représentant élu

Voici ce que nous savons et ne savons pas sur le représentant élu.

M. Santos n’a pas travaillé là où il a dit qu’il travaillait.

Au cours de ses deux campagnes pour le Congrès, dont la première a échoué, M. Santos s’est présenté comme un vétéran accompli de Wall Street, avec une expérience de travail à la fois chez Citigroup, où il a dit qu’il était “un gestionnaire d’actifs associé” et chez Goldman Sachs. Les deux entreprises ont déclaré au Times qu’elles n’avaient aucune trace du travail de M. Santos pour elles.

Lors d’entretiens récents, M. Santos a affirmé qu’il ne travaillait pas réellement pour ces sociétés, mais plutôt avec elles, lorsqu’il était employé dans une société appelée LinkBridge Investors, qui dit qu’elle met en relation des gestionnaires de fonds avec des investisseurs.

M. Santos a déclaré au New York Post qu’il avait simplement utilisé un “mauvais choix de mots”.

M. Santos n’est pas diplômé des écoles qu’il a déclaré avoir.

M. Santos a déclaré qu’il était diplômé du Baruch College de Manhattan avec un baccalauréat en économie et en finance. Une biographie sur le site Web du comité de campagne des républicains de la Chambre a déclaré qu’il avait également étudié à NYU. Mais aucun des collèges n’a pu trouver de documents confirmant ces affirmations, et dans son entretien avec The Post, M. Santos a admis qu’il avait menti au sujet de son éducation.

“Je n’ai obtenu mon diplôme d’aucune institution d’enseignement supérieur.” a-t-il dit au journal. “Je suis gêné et désolé d’avoir embelli mon CV.”

M. Santos dit qu’il n’est pas juif, mais plutôt “juif”.

M. Santos a déclaré que sa mère était née au Brésil d’immigrants qui « ont fui la persécution juive en Ukraine, se sont installés en Belgique et ont de nouveau fui la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale ». Et il s’est identifié à la fois comme catholique et comme juif non pratiquant.