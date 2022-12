George Santos admet avoir menti sur ses antécédents universitaires et professionnels

Le représentant élu George Santos a admis lundi avoir induit les électeurs en erreur sur son expérience professionnelle et ses antécédents scolaires, confirmant certaines des principales conclusions d’une enquête du New York Times qui a révélé qu’il avait probablement déformé ses antécédents auprès des électeurs.

M. Santos, un républicain élu en novembre pour représenter certaines parties du nord de Long Island et du nord-est du Queens, a mis fin à une semaine de quasi-silence, donnant des interviews à deux médias conservateurs, le New York Post et la radio WABC-AM.

M. Santos a déclaré au Post que même s’il admet maintenant embellir son CV, cela ne l’empêchera pas de prendre ses fonctions.

“Je ne suis pas un criminel”, a déclaré M. Santos au Post, ajoutant qu’il serait toujours un législateur efficace. Il a déclaré à la radio WABC qu’il avait toujours l’intention de prêter serment au début du prochain Congrès.