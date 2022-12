George Santos admet avoir menti sur sa carrière et ses études

Washington –

Le représentant élu George Santos, RN.Y., a admis lundi qu’il avait menti sur son expérience professionnelle et ses études collégiales lors de sa campagne réussie pour un siège à la Chambre des États-Unis.

Dans une interview avec le New York Post, Santos a déclaré: “Mes péchés ici embellissent mon CV. Je suis désolé.”

Il a également déclaré au journal: “J’ai fait campagne en parlant des préoccupations des gens, pas de mon CV” et a ajouté: “J’ai l’intention de tenir les promesses que j’ai faites pendant la campagne”.

Le New York Times a posé des questions la semaine dernière sur l’histoire de la vie que Santos, 34 ans, avait présentée lors de sa campagne.

Le résident du Queens avait déclaré qu’il avait obtenu un diplôme du Baruch College de New York, mais l’école a déclaré que cela ne pouvait pas être confirmé.

Lundi, Santos a reconnu : “Je ne suis diplômé d’aucun établissement d’enseignement supérieur. Je suis gêné et désolé d’avoir embelli mon CV.”

Il a ajouté: “Je le reconnais. Nous faisons des choses stupides dans la vie.”

Santos avait également déclaré avoir travaillé pour Citigroup et Goldman Sachs, mais aucune des deux sociétés n’a pu trouver de documents attestant cela.

Santos a déclaré au Post qu’il n’avait “jamais travaillé directement” pour l’une ou l’autre des sociétés financières, affirmant qu’il avait utilisé un “mauvais choix de mots”.

Il a déclaré au Post que Link Bridge, une société d’investissement dont il était vice-président, faisait affaire avec les deux.

Un autre média, le site juif américain The Forward, avait remis en question une affirmation sur le site Web de la campagne de Santos selon laquelle ses grands-parents “avaient fui la persécution juive en Ukraine, se sont installés en Belgique et ont de nouveau fui la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale”.

“Je n’ai jamais prétendu être juif”, a déclaré Santos au Post. “Je suis catholique. Parce que j’ai appris que ma famille maternelle était d’origine juive, j’ai dit que j’étais “juive”.

Santos s’est présenté pour la première fois au Congrès en 2020 et a perdu. Il s’est présenté à nouveau en 2022 et a gagné dans le district qui comprend certaines banlieues de Long Island et une petite partie du Queens.