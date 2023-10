George Santos accusé d’avoir fraudé les donateurs de sa campagne

Les procureurs américains ont déposé toute une série de chefs d’accusation contre le représentant en difficulté George Santos, l’accusant d’avoir porté plusieurs accusations sur les cartes de crédit des donateurs de la campagne.

Le ministère de la Justice a déposé 23 accusations contre le républicain, notamment pour fraude électronique et vol d’identité.

Cette décision, qui s’appuie sur un acte d’accusation antérieur, l’accuse également d’avoir menti à la Commission électorale fédérale.

M. Santos n’a pas encore commenté les développements annoncés mardi.

« Santos aurait dirigé plusieurs autres stratagèmes criminels frauduleux, mentant au public américain dans le processus », a déclaré le directeur adjoint du FBI, James Smith, dans un communiqué.

« Quiconque tente de violer la loi dans le cadre d’une campagne politique sera sanctionné par le système de justice pénale », a-t-il ajouté.

Les accusations s’appuient sur 13 chefs d’accusation pour lesquels le membre du Congrès de New York a plaidé non coupable en mai. Il a été accusé d’avoir blanchi des fonds de campagne pour payer ses dépenses personnelles et d’avoir réclamé illégalement des allocations de chômage alors qu’il était employé.

S’exprimant à l’époque, M. Santos avait accusé les procureurs d’avoir organisé une « chasse aux sorcières » politique contre lui.

Le nouvel acte d’accusation allègue qu’il a facturé plus de 44 000 $ (35 000 £) pour sa campagne sur une période de plusieurs mois en utilisant des cartes de crédit appartenant à des contributeurs qui ignoraient qu’ils étaient fraudés.

À une occasion, il a débité 12 000 $ (9 700 £) sur la carte de crédit d’un contributeur, transférant finalement la grande majorité de cet argent sur son compte bancaire personnel, indique le document d’accusation.

« Santos a faussement gonflé les recettes de la campagne avec des prêts et des contributions inexistants qui ont été soit fabriqués, soit volés », a déclaré Breon Peace, procureur américain pour le district est de New York, dans un communiqué.

« Ce Bureau poursuivra sans relâche des poursuites pénales contre quiconque utilise le processus électoral comme une opportunité pour frauder le public et nos institutions gouvernementales. »

M. Santos a été élu en 2022 après avoir remporté une victoire surprise dans une circonscription du Congrès à tendance démocrate, se présentant comme le premier républicain LGBT à siéger au Congrès.

Mais il a été impliqué dans plusieurs scandales graves depuis son entrée en fonction en janvier.

Il a été accusé d’avoir menti sur ses diplômes universitaires et son expérience professionnelle ; enfreindre les lois sur le financement des campagnes électorales et les conflits d’intérêts ; prétendre à tort que ses grands-parents ont survécu à l’Holocauste ; et créer une fausse association caritative pour les animaux qu’il a utilisée pour siphonner l’argent destiné au chien mourant d’un vétéran.

En février, les démocrates de la Chambre ont déposé une résolution visant à expulser M. Santos, une action essentiellement symbolique dans la chambre contrôlée par les républicains.

Il a également déjà fait face à des appels à la démission au sein de son propre parti, et l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a récemment déclaré aux journalistes qu’il ne soutiendrait pas la candidature de M. Santos à la réélection.

Les dernières accusations surviennent quelques jours seulement après qu’un des principaux collaborateurs électoraux de M. Santos a admis avoir falsifié certains documents financiers de la campagne.

Nancy Marks a signalé un faux prêt de 500 000 $ (410 000 £) que M. Santos prétendait avoir accordé à la campagne, ont indiqué les procureurs.

Ces faux rapports signifiaient que la campagne remplissait les critères de collecte de fonds nécessaires pour recevoir le soutien financier du comité national du Parti républicain.