George Santos a-t-il également trompé les électeurs sur le fait qu’il était juif ?

Le représentant Hakeem Jeffries de New York, le nouveau leader démocrate de la Chambre, a accusé mercredi le représentant élu George Santos d’être une “fraude complète et totale”, alors qu’un nouveau rapport met en doute sa prétention d’être juif.

« Toute sa vie. Inventé », a déclaré M. Jeffries lors d’une conférence de presse à Washington. “Avez-vous perpétré une fraude sur les électeurs du troisième district du Congrès de New York?”

Quelques heures avant que M. Jeffries ne prenne la parole, The Forward, une publication juive basée à New York, a rapporté que M. Santos, un républicain, avait peut-être induit les électeurs en erreur sur son ascendance juive, comme il l’a affirmé sur son site Web et dans des déclarations au cours de son mandat politique. campagne.

Dans sa biographie actuelle, M. Santos dit que sa mère, Fatima Devolder, est née au Brésil d’immigrants qui « ont fui la persécution juive en Ukraine, se sont installés en Belgique et ont de nouveau fui la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale ».