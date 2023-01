George Santos a “embelli” son CV – ne faites pas ça, disent les experts

A la mi-décembre, Le New York Times a publié une enquête sur le membre du Congrès républicain George Santos, alléguant qu’il avait fabriqué des éléments clés de son CV, y compris son travail et son parcours scolaire. Santos a admis l’avoir fait dans une interview avec le New York Post plus tard ce mois-là, en disant: “Mes péchés ici embellissent mon CV. Je suis désolé.”

Il n’est pas seul : l’ancien candidat républicain au Sénat Herschel Walker semble avoir gonflé son expérience professionnelle et a déformé ses antécédents scolaires. Et 55 % des Américains déclarent avoir menti sur leur CV au moins une fois, selon une enquête StandOutCV d’octobre 2022 de 1 785 adultes américains.

Les experts en carrière font une distinction entre mentir et embellir – mais, disent-ils, vous ne devriez pas faire non plus.

“Un mensonge serait ‘J’ai travaillé pour Goldman Sachs’ alors que vous ne l’avez pas fait”, déclare Julie Bauke, fondatrice et stratège en chef de carrière chez Le Groupe Bauke. “Un embellissement serait” J’ai dirigé un projet de 10 millions de dollars “alors qu’en fait je n’étais que dans l’équipe et que c’était un projet de 4 millions de dollars.”

Quoi qu’il en soit, de nos jours, mentir ou embellir est une mauvaise idée, en partie parce qu’il est si facile de se faire prendre.

Alors que dans le passé, il aurait pu être difficile de réfuter ces affirmations, aujourd’hui, de nombreuses informations sont accessibles au public. De nombreux professionnels, par exemple, ont une version numérique de leur CV sous forme de profil LinkedIn. Un collègue pourrait parcourir une page LinkedIn et dire : “Attendez une minute, ce n’est pas ce que nous avons fait là-bas”, explique Bauke. « Ce n’est pas ce que tu as fait là-bas.

Qu’ils vous appellent à ce sujet en privé ou en public, n’importe qui aurait pu voir ou garder une version de ce mensonge ou de cet embellissement à l’avenir, ce dont vous pourriez finir par devoir rendre compte pour le reste de votre carrière.

L’autre problème avec le mensonge ou l’embellissement est que vous invitez les gens à enquêter et que vous devrez étayer les deux avec des preuves. “Maintenant, vous entrez dans une interview et on vous demande d’expliquer:” Oh, vous avez dirigé ce projet de 10 millions de dollars. Parlez-moi de cela du début à la fin “, explique Bauke. “Et tu vas trébucher.”

Si jamais vous ressentez le besoin de falsifier votre CV, supposez que vous vous ferez prendre, dit un expert en carrière Vicki Salemi. Cela peut vous faire virer immédiatement, dit-elle, et “cela pourrait avoir un impact sur votre avenir, pas seulement sur votre emploi actuel dans cette entreprise”.

