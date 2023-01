George Santos a collecté des fonds auprès de riches donateurs du GOP en mentant sur son CV

Un membre de l’équipe politique de George Santos avait un plan pour collecter des fonds pour la campagne du membre du Congrès : se faire passer pour le chef de cabinet du président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy.

De riches donateurs ont reçu des appels et des courriels d’un homme qui a dit qu’il était Dan Meyer, le chef de cabinet de McCarthy, lors des cycles électoraux de 2020 et 2022, selon des personnes proches du dossier. Il s’appelait en fait Sam Miele et travaillait pour Santos pour collecter des fonds pour sa campagne, selon un donateur du GOP qui a contribué à la campagne de Santos. Ce financier et quelques autres dans cette histoire ont refusé d’être nommés pour parler librement de discussions privées.

L’imitation du chef de cabinet du haut républicain de la Chambre ajoute à l’image émergente d’une campagne gagnante du Congrès propulsée par des fabrications et des tactiques douteuses. Santos se retrouve désormais dans le viseur des enquêteurs et risque de perdre sa carrière politique même après avoir prêté serment. En collectant des fonds pour sa campagne, Santos a nourri les donateurs des mêmes mensonges qu’il a donnés aux électeurs, aux collecteurs de fonds de la campagne et à d’autres.

Lors d’événements privés avec des donateurs du GOP et des dirigeants politiques, Santos affichait ou faisait allusion à des parties clés de son CV qui se sont révélées fausses, selon des archives et des personnes proches du dossier. Le républicain vanterait également son bilan commercial qui est maintenant en question, y compris les affirmations selon lesquelles il a travaillé à Wall Street, comme un moyen d’encourager les donateurs à contribuer à sa campagne, selon des financiers et des agents du parti familiers avec le sujet.

“Nous avons été dupés”, a déclaré un stratège politique républicain proche des donateurs du GOP et de la direction de la Coalition juive républicaine. Le groupe a banni Santos des événements futurs après la révélation que le membre du Congrès prétendait à tort être juif.

Les mensonges et les embellissements ont aidé Santos et ses alliés à collecter près de 3 millions de dollars pour sa campagne gagnante de 2022 pour représenter le 3e district de New York. Les dons ont été répartis entre la campagne de Santos, un PAC de direction pro-Santos et deux comités de collecte de fonds conjoints qui ont été créés pour apporter de l’argent pour sa campagne, son PAC de direction et le Comité républicain du comté de Nassau, selon les documents déposés par la Commission électorale fédérale.

Certaines des tactiques déployées par les collecteurs de fonds de la campagne ont soulevé des sourcils parmi les experts en éthique et en droit. Brendan Fischer, directeur exécutif adjoint du chien de garde Documented, et Robert Maguire, directeur de recherche au chien de garde de l’éthique de la campagne Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, ont chacun déclaré à CNBC que l’usurpation d’identité du chef de cabinet de McCarthy aurait pu enfreindre la loi.

“Une personne qui s’est présentée à tort comme parlant au nom d’un candidat afin de collecter des fonds peut avoir commis une infraction pénale, et toute autre personne qui a sciemment et volontairement participé au plan pourrait également faire l’objet d’accusations pénales”, a déclaré Fischer dans un e-mail.

Le Washington Times signalé le mois dernier, l’un des membres du personnel de Santos se faisait passer pour Meyer, mais n’a pas identifié de qui il s’agissait. L’équipe de McCarthy a appris pour la première fois qu’un membre du personnel de Santos se faisait passer pour le chef de cabinet de l’orateur en août 2021, a écrit le Times. La publication a déclaré que le membre du personnel appellerait des donateurs se faisant passer pour Meyer et enverrait des e-mails de suivi à partir d’une fausse adresse.

Ni Santos ni quiconque mentionné dans cette histoire n’a été accusé d’un crime. L’avocat de Santos n’a pas dit lorsqu’on lui a demandé si Santos savait que Miele prétendait être le chef de cabinet de McCarthy.

Santos a déclaré dans des interviews qu’il n’était coupable que d’avoir embelli son CV et qu’il n’avait jamais commis de crime. Il s’est excusé d’avoir embelli son passé.

L’avocat de Santos, Joe Murray, n’a pas renvoyé de demandes de commentaires de suivi. Les appels au bureau du Congrès de Santos sont restés sans réponse et les courriels au nouveau législateur n’ont pas été renvoyés.

Le porte-parole de McCarthy n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. Miele n’a pas non plus retourné les appels répétés et les e-mails pour commentaires.