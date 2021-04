2:29



George Russell et Valtteri Bottas ont un énorme rassemblement qui a fait sortir la voiture de sécurité et laissé les deux voitures hors course

George Russell a publié une déclaration s’excusant auprès de Valtteri Bottas et a admis qu’il aurait dû « mieux gérer l’ensemble de la situation » après leur collision de fin de course lors du GP d’Émilie-Romagne.

Publiant un message sincère sur ses comptes sur les réseaux sociaux lundi soir, Russell a déclaré qu’il devait « prendre la responsabilité » du « risque » de dépasser Bottas au 32e tour ne payant pas et qu’après avoir été fortement critique du pilote Mercedes par la suite, son les émotions « ont eu raison de moi ».

« Hier n’a pas été mon jour le plus fier », a-t-il écrit.

« Je savais que ce serait l’une de nos meilleures opportunités de marquer des points cette saison et, lorsque ces points comptent autant qu’ils le sont pour nous en ce moment, vous prenez parfois des risques.

« Cela n’a pas payé et je dois en assumer la responsabilité. Ayant eu le temps de réfléchir à ce qui s’est passé par la suite, je sais que j’aurais dû mieux gérer toute la situation.

«Les émotions peuvent monter dans le feu de l’action et hier, les miennes ont eu raison de moi.

« Je m’excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et de tous ceux qui se sont sentis déçus par mes actions. Ce n’est pas qui je suis et j’attends plus de moi-même, car je sais que les autres attendent plus de moi. »

Anthony Davidson de Sky F1 était au SkyPad pour analyser l'énorme crash entre George Russell et Valtteri Bottas

Bien que les stewards aient jugé l’accident comme un incident de course dans lequel aucun des pilotes n’était principalement responsable, le chef de Mercedes, Toto Wolff – dont l’équipe gère la carrière de Russell – a suggéré que Russell n’aurait pas dû essayer de dépasser Bottas là où il l’a fait.

« J’ai appris des leçons difficiles ce week-end et j’en sortirai un meilleur pilote et une meilleure personne pour l’expérience », a poursuivi Russell dans son communiqué.

« Maintenant, je me concentre entièrement sur le Portugal et c’est une chance de montrer ce que je fais vraiment. Merci pour tous les messages, positifs et négatifs. Ils vont tous m’aider à grandir. »

Russell avait semblé furieux de l’incident et alla affronter Bottas alors que le Finlandais était toujours dans sa Mercedes écrasée dans le bac à gravier. Russell a dit plus tard à Sky F1 qu’il avait demandé à Bottas « s’il essayait de nous tuer tous les deux », alors que dans une accusation particulièrement incendiaire affirmait: « Peut-être que si j’étais un autre pilote, il n’aurait pas fait ça ».

Bottas, qui a blâmé le pilote Williams pour l’accident, a été vu donner le majeur à Russell lors de l’échange.