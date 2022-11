George Russell sans voix après sa victoire au GP de Sao Paulo pour Mercedes

Le pilote de Formule 1 de Mercedes, George Russell, est resté “sans voix” après sa première victoire en Grand Prix à Sao Paulo, le pilote britannique aidant également son équipe à remporter sa première victoire et un doublé de la saison avec Lewis Hamilton terminant deuxième tard dimanche.

Le doublé Sprint et Grand Prix de Russell au Grand Prix de Sao Paulo à Interlagos a couronné une belle reprise pour Mercedes à la fin de 2022, après avoir été rattrapé par Red Bull et Ferrari.

Ajoutant au succès à Interlagos dimanche, Hamilton a soutenu Russell dans l’autre Mercedes pour donner à l’équipe un doublé, ce qui signifie qu’ils n’ont plus que 19 points de retard sur Ferrari dans la bataille pour la position 2 (P2) au classement des constructeurs. .

“Quelle sensation incroyable. Juste un grand merci à toute l’équipe d’avoir rendu cela possible. Ça a été des montagnes russes émotionnelles cette saison, cette course », a déclaré le pilote britannique Russell, cité par formula1.com.

“(C’était) une course vraiment difficile. Je me sentais en contrôle. Lewis était super rapide et, quand j’ai vu la voiture de sécurité, je me suis dit : “Oh mon Dieu, ça va être une fin vraiment difficile.” Il m’a mis tellement de pression, mais (je suis) si heureux de remporter la victoire !

Invité à réfléchir sur son parcours vers le sommet, Russell a rendu hommage à plusieurs personnalités au fil des ans, notamment sa famille et les membres de l’organisation Mercedes, qu’il a rejoint en tant que pilote junior en 2017.



“Je suis sans voix. Sur le tour, tous ces souvenirs sont revenus en quelque sorte. En commençant par ma mère et mon père dans le karting et en passant par tout le soutien que j’ai reçu du reste de ma famille, ma petite amie, mon entraîneur, mon manager », a-t-il déclaré.

“Ensuite, évidemment, les goûts de Gwen Lagrue qui m’a donné l’opportunité de participer au programme avec Mercedes et (le chef de la stratégie de Mercedes) James Vowles et Toto (Wolff, le patron de l’équipe Mercedes) – la liste est interminable. Je ne peux pas les remercier assez, (je suis) super fier.

