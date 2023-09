George Russell dit qu’il ne fera pas d’erreur de style GP de Singapour alors que lui et Mercedes se battent pour le championnat

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell insiste sur le fait qu’il ne répétera pas d’erreurs comme celle qui lui a coûté un podium au GP de Singapour alors que lui et Mercedes se battent pour le titre du monde.

Le pilote de 25 ans s’est écrasé dans le dernier tour à Marina Bay dimanche dernier après avoir heurté le mur alors qu’il poursuivait la McLaren de Lando Norris pour la deuxième place.

Russell avait fait pression pour tenter de remporter une victoire palpitante dans les phases finales, après que Mercedes ait lancé les dés sur la stratégie pour l’opposer à lui et Lewis Hamilton pour des pneus neufs, puis pour traquer Norris et l’éventuel vainqueur de Singapour, Carlos Sainz.

En réfléchissant à l’accident quatre jours plus tard au Japon, Russell a déclaré Sky Sports F1 Ted Kravitz : « Dimanche soir, Shov [Andrew Shovlin, Mercedes trackside engineering director] m’a téléphoné et il m’a dit en gros : « Ecoute, ne t’inquiète pas pour ça, la seule raison pour laquelle nous étions là et avions une chance de victoire était le travail incroyable que tu as fait tout le week-end, la performance en qualifications et le rythme auquel tu avais fait ». montré’.

« Cela m’a donc apporté une grande tranquillité d’esprit.

« Et je le savais moi-même, pour être honnête. Je le savais moi-même et j’en suis fier. Nous avons fait tapis pour la victoire.

« Nous nous efforçons au-delà de chaque tour, nous affrontons les meilleurs pilotes du monde et sur un circuit comme celui-là, il suffit de faire une erreur de quelques centimètres et c’est parti. » J’ai clairement été distrait ou j’ai perdu ma concentration lorsque cela s’est produit.

« J’ai vu Lando toucher le mur et je l’ai clairement suivi et je l’ai fait encore plus. C’est décevant de finir de cette façon mais c’est de l’histoire ancienne maintenant.

« Je suis ici pour me battre pour les victoires, je suis ici pour me battre pour les championnats. Cette année, nous ne nous battons pas pour un championnat, nous voulons tout faire pour une victoire et nous assurer d’assurer cette deuxième place. [in the Constructors’ Championship] mais je peux vous dire que cela n’arrivera pas lorsque nous nous battons pour un championnat. »

Russell et Mercedes « lancent un peu plus les dés » en 2023

Russell a terminé parmi les cinq premiers dans 19 des 22 courses la saison dernière lors de sa première saison avec Mercedes, mais n’a jusqu’à présent que six classements parmi les cinq premiers en 2023.

Russell a expliqué comment lui et Mercedes ont pris plus de risques cette année dans leur tentative de remporter une victoire insaisissable, ce qui explique davantage d’erreurs.

« Quand je regarde mes années de victoire en championnat en formule junior ou en karting, j’étais vraiment le pilote qui continuait à obtenir des résultats », a-t-il déclaré.

« Si vous devez compromettre une seule position, c’est un long match, continuez à obtenir ces résultats. Et c’était vraiment ma mentalité l’année dernière – continuez simplement à obtenir ces résultats et cela a bien payé.

« Je pense que cette année, nous lançons définitivement les dés un peu plus et visons vraiment ces gros résultats. Vous l’avez vu à Singapour. À Zandvoort, nous nous sommes évidemment trompés, mais c’est une autre raison pour laquelle je me dépasse définitivement. et au-delà.

« En termes de performance pure, je pense que cette saison a été ma meilleure de tous les temps, mais je pense que nous avons perdu plus de 60 points pour un certain nombre de raisons différentes.

« En Australie, nous avions la chance d’avoir au minimum un podium (avant que son moteur ne tombe en panne), à ​​Zandvoort avec la pluie, il y avait un autre podium qui avait disparu (Mercedes a retardé le montage des pneus intermédiaires après la pluie du premier tour), le podium de la semaine dernière était évidemment erreur de pilote, au Canada une autre erreur de ma part et encore 10 points perdus, Monaco quelques points perdus.

« Il y a eu de très nombreuses courses où nous avons perdu des points. Quand je compare cela à l’année dernière, je pense que nous étions dans le top cinq dans 19 des 22 courses et nous avons continué à récolter ces points. »

« J’ai pour objectif cette année d’assurer à l’équipe la deuxième place au championnat des constructeurs. Il était très clair cette année dès le début que nous n’allions pas nous battre pour un championnat. Je ne sais pas si c’est le cas. Cela a eu ou non un impact sur ma mentalité, mais je peux vous assurer qu’une fois que nous serons en mesure de nous battre à nouveau pour un championnat, je suis sûr que je reviendrai à la manière dont je sais comment me battre pour un championnat. « .

Russell dit qu’il tirera les leçons de l’accident, mais dit qu’il aurait été tout aussi déçu s’il avait reculé dans le dernier tour et que cela avait permis à son équipier Lewis Hamilton de le dépasser.

« J’y ai beaucoup réfléchi, et j’y ai pensé de manière rationnelle », a-t-il déclaré.

« Nous avons fait beaucoup de circuits urbains cette année et j’ai conclu à Monaco, je ne pense pas avoir touché le mur tout le week-end, à Bakou pareil et à Singapour, j’ai fait toutes les P1, P2, P3, les qualifications et 61 tours de course à quelques millimètres du mur et pas une seule fois à le frôler, comment je l’ai frappé comme ça, je ne sais pas vraiment !

« C’est très difficile. Vous êtes si près de la voiture qui vous précède, vous êtes sur un circuit urbain, vous ne pouvez pas vraiment voir les murs et vous suivez simplement la voiture qui vous précède.

« Il y a beaucoup de leçons que je peux tirer. Aurais-je dû y aller plus facilement dans ce dernier tour ? Ou peut-être que si j’y allais doucement et que Lewis me dépassait, je m’en voudrais de l’avoir fait. Nous sommes des coureurs, ce n’est pas le cas. Peu importe que ce soit au premier tour de la course, au dernier tour ou à la mi-course, nous visons la victoire et parfois vous dépassez d’un demi pour cent la limite et vous vous faites mordre. »

