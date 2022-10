George Russell dirige la deuxième pratique après l’accident de Charles Leclerc à Mexico

George Russell a placé Mercedes en tête des feuilles de temps lors des deuxièmes essais alors que Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari s’est écrasé vendredi lors du Grand Prix de Mexico.

Mais c’est Russell qui a ouvert la voie avec un temps au tour précoce de 1m 19.970s sur des pneus souples de spécification 2022, étant donné que les pilotes réguliers qui se sont absentés du FP1 ont été autorisés à exécuter leur propre programme pendant la première moitié de la session pour les aider. rattraper le temps perdu (Russell ayant cédé sa voiture à Nyck de Vries).

Peu de temps après l’effort de rythme de Russell, Leclerc a perdu le contrôle de sa Ferrari à l’entrée du virage 7 à grande vitesse et a glissé de façon spectaculaire vers l’arrière dans les barrières à l’extérieur du virage 8, infligeant des dommages importants à l’arrière de la voiture et faisant ressortir les drapeaux rouges.

Avec Leclerc indemne, sa voiture dégagée et les barrières réparées, l’action a repris peu après la mi-course, mais il n’y a eu aucun changement en tête de la commande alors que les pilotes se frayaient un chemin à travers d’autres tests de pneus.

Derrière Russell, Yuki Tsunoda et Esteban Ocon ont également utilisé le soft C4 actuel lors de leur retour à l’action, mais avec le pilote AlphaTauri à environ huit dixièmes de retard et l’homme alpin à plus d’une seconde du rythme.

Lewis Hamilton a mené le peloton de voitures roulant uniquement sur les Pirelli banalisées, à 1,5 seconde de son coéquipier Mercedes, suivi de près par les Red Bulls du favori local Sergio Perez et du double champion du monde Max Verstappen.

Leclerc a terminé P7 après sa lourde chute, alors que son coéquipier Ferrari Carlos Sainz, Valtteri Bottas d’Alfa Romeo et l’autre AlphaTauri de Gasly ont complété les 10 premières positions dans des conditions nuageuses mais chaudes.

Fernando Alonso d’Alpine, fraîchement sorti de sa P7 à Austin en cours de réintégration, a terminé 11e, devant Sebastian Vettel, l’homme qu’il remplacera chez Aston Martin la saison prochaine, avec Alex Albon 13e après avoir raté le FP1 et perdu environ une demi-heure de temps de piste FP2 alors que les mécaniciens travaillaient sur sa Williams.

La paire McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo ont respectivement pris la 14e et la 15e place, alors que l’Aston Martin de Lance Stroll, les voitures Haas de Mick Schumacher et Kevin Magnussen, la Williams de Nicholas Latifi et l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu fermaient la marche – cette dernière signalant une fin un peu précoce à la séance lorsqu’il s’est arrêté dans le dernier secteur.

Magnussen a été l’autre pilote à manquer les premiers essais, au cours desquels le remplaçant Pietro Fittipaldi s’est arrêté, la journée du Danois étant aggravée par la confirmation d’un changement de moteur qui entraînera une pénalité de cinq places sur la grille pour le Grand Prix.

L’attention va maintenant se tourner vers la troisième et dernière séance d’essais à Mexico, qui doit débuter samedi à 12h00, heure locale. Visitez le RACE HUB pour plus d’informations.

