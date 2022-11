George Russell dépasse Max Verstappen pour remporter le Grand Prix de Sao Paulo samedi Sprint

George Russell a dépassé le double champion du monde de Red Bull, Max Verstappen, pour remporter la dernière course de sprint samedi de la saison de Formule 1 et placer Mercedes en tête de la grille pour le Grand Prix de Sao Paulo dimanche.

La course de 24 tours de 100 km a décidé de l’ordre de départ du grand prix principal de dimanche à Interlagos, l’avant-dernière manche de la saison. Red Bull et Verstappen ont déjà remporté les deux championnats.

Le succès du Britannique lors du sprint de Sao Paulo à Interlagos au Brésil, établissant la grille de l’avant-dernier grand prix de la campagne, ne lui a rapporté que huit points, mais son importance était bien plus grande.

“Ils comptent tous”, a-t-il déclaré à propos d’une course de 24 tours sans arrêts aux stands qui sera toujours considérée comme sa première victoire en Formule 1.

« C’était définitivement une sensation agréable de franchir cette ligne en première position… c’est tellement formidable de voir les progrès que nous réalisons en équipe.

« C’est tellement bon pour le moral d’aborder l’hiver, quel que soit le résultat de demain. C’est un énorme résultat pour nous. »

Russell a déclaré aux journalistes immédiatement après la course que c’était “une étape assez importante”, compte tenu de l’endroit où Mercedes en était au début de la saison avec une voiture rebondissante et non compétitive.

Mercedes est arrivée en 2022 après avoir remporté huit titres de constructeurs d’affilée, mais a passé des mois à essayer de débloquer les performances d’une voiture qui promettait beaucoup mais n’a pas livré.

Cela pourrait changer au Brésil, avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton rejoignant Russell au premier rang pour le principal grand prix de dimanche après avoir commencé le sprint à la huitième place et dépassé le double champion du monde Max Verstappen.

Hamilton a déclaré qu’ils devaient viser la victoire dimanche, en travaillant en équipe.

“Vous savez, c’est à propos de l’équipe”, a-t-il déclaré. « Nous devons obtenir ce résultat pour l’équipe. Je pense que ce serait incroyablement spécial. Et évidemment, nous poursuivons les gars rouges (Ferrari). Donc ça pourrait être bien. »

Mercedes est troisième du championnat mais espère rattraper Ferrari pour au moins sauver l’année en tant que finaliste.

“Ce serait certainement le plus grand rêve d’obtenir une victoire ici”, a ajouté Hamilton, qui a gagné à Interlagos l’année dernière et a agité le drapeau brésilien sur le podium en l’honneur du héros de l’enfance Ayrton Senna.

Le Britannique a reçu la citoyenneté brésilienne honoraire plus tôt dans la semaine.

« Ce sera difficile de faire la course avec George demain. Mais nous aurons, espérons-le, un peu de bataille. Et, vous savez, de toute façon, nous devons nous assurer que nous obtenons les points et un-deux pour l’équipe », a-t-il déclaré.

