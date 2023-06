George Russell de Mercedes s’attend à des accidents si la F1 interdit les couvertures de pneus en 2024 ; Pirelli dit que les conducteurs devraient changer de style de conduite

Mercedes a testé les pneus 2024 sans couverture à Barcelone après le GP d’Espagne (Crédit : Mercedes F1/Sebastian Kawka)

George Russell a révélé ses inquiétudes en matière de sécurité si la Formule 1 interdisait les couvertures de pneus pour la saison 2024, avertissant « qu’il y aura des accidents, je n’en doute pas ».

Cependant, le fournisseur de pneus Pirelli insiste sur le fait que ses prototypes de pneus slicks sans couverture sont utilisables pour la course et a demandé aux pilotes de F1 d’adapter leur style de conduite pour mettre les pneus secs à température si l’interdiction devait se poursuivre.

Les couvertures de pneus permettent aux équipes de chauffer leurs pneus à 70*C pendant deux heures avant une séance, offrant aux pilotes une meilleure adhérence au départ d’une course ou à la sortie des stands.

Dans le but d’améliorer la durabilité, Pirelli a développé des pneus qui n’ont pas besoin de préchauffage. Les pneus pluie sans couverture ont été introduits plus tôt cette saison – et ont couru pour la première fois au GP de Monaco – tandis que les pilotes ont testé les versions de pneus secs.

Russell a participé au test le plus récent à Barcelone après le Grand Prix d’Espagne et il a fait part de ses inquiétudes avant le GP du Canada.

« Avec le recul, il n’a probablement pas été testé dans les bonnes conditions sur le bon circuit », a déclaré Russell à propos de sa course à Barcelone.

« Je pense que si vous allez sur un circuit comme Barcelone, qui est un tarmac assez agressif, la température de la piste était d’environ 40 degrés, entièrement caoutchoutée depuis le week-end de course. Les pneus étaient très sommaires en sortant de la voie des stands, mais à peu près au virage cinq dans le dernier tour, c’était à un niveau respectable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les pneus pluie sans couverture de Pirelli ont couru pour la première fois lorsque de fortes pluies ont frappé le GP de Monaco Les pneus pluie sans couverture de Pirelli ont couru pour la première fois lorsque de fortes pluies ont frappé le GP de Monaco

« Mais si je compare cela au début de l’année, quand j’ai fait un run à Jerez avec une température de piste de 10 degrés, c’était extrêmement difficile de sortir des stands.

« Et pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que nous, en tant que sport, soyons encore en mesure d’intégrer ces pneus dans un scénario de course.

« Je serais très inquiet pour tous les mécaniciens dans la voie des stands lors d’un arrêt au stand, je serais très inquiet pour le tour de sortie d’une course dans des conditions froides. Il y aura des chutes, je n’en doute pas.

« Et je pense qu’il y a beaucoup de travail, de dépenses, de développement dans ces pneus. J’ai l’impression que cela pourrait être mis ailleurs. »

Une décision finale quant à savoir si les couvertures de pneus sont autorisées en 2024 sera prise le mois prochain. Red Bull, Haas et Williams participent à un test final après le GP de Grande-Bretagne et les 10 équipes participeront ensuite à un vote sur l’interdiction ou non des chauffe-pneus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le conducteur de Mercedes, George Russell, a passé le test du détecteur de mensonges – et vous pourriez être surpris par certains des résultats ! Le conducteur de Mercedes, George Russell, a passé le test du détecteur de mensonges – et vous pourriez être surpris par certains des résultats !

Charles Leclerc a participé au même test que Russell et a fait écho aux craintes du Britannique quant à la performance des pneus sans couverture lors de courses plus froides.

« Je dois dire que dans les conditions que j’ai eues pendant les essais, c’était bien et ça s’est bien passé », a déclaré le pilote Ferrari.

« Mais oui, à des températures plus basses, je ne sais pas. Je n’ai pas testé ces pneus à des températures plus basses et c’est là que se trouve le gros point d’interrogation.

« Donc, très difficile de dire si je serai heureux d’y aller. J’aimerais peut-être tester ces pneus dans différentes conditions et voir ensuite s’ils sont utilisables dans toutes les conditions. Mais encore une fois, ce fut un test positif avec les conditions que nous ‘ai eu à Barcelone.

« Vous avez quatre ou cinq virages où c’est très délicat. Là où les pneus doivent monter en température. Quand vous êtes seul sur la piste, ce n’est pas vraiment un problème. Mais bien sûr, si vous pilotez d’autres voitures, alors cela devient très, très difficile à gérer.

« S’il reste quatre ou cinq virages, même dans des conditions basses, alors c’est quelque chose que nous pourrions envisager. Mais évidemment avec des conditions très basses, je m’attends à ce que ce soit beaucoup plus long, cette période d’échauffement, et cela pourrait alors devenir difficile. «

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Grand Prix du Canada, la huitième course de la saison Faits saillants du Grand Prix du Canada, la huitième course de la saison

Pirelli : les conducteurs doivent adapter leur style de conduite

Pirelli insiste sur le fait qu’il n’y a aucun problème de sécurité à partir des données recueillies lors des tests de pneus jusqu’à présent, l’ingénieur en chef de la F1 de la société, Simone Berra, affirmant que les pilotes doivent changer la façon dont ils abordent leurs tours de piste.

« Nous considérons que le pneu peut être couru car sinon, nous ne l’aurions pas proposé pour l’évaluation », a-t-il déclaré. La course.

« Oui, ils sont racables. Le premier secteur pourrait être délicat mais à part ça, ça va.

« De toute évidence, les pilotes doivent penser au fait que ne pas utiliser les couvertures est différent d’aujourd’hui, ils doivent donc aborder le tour de sortie d’une manière différente.

Les équipes peuvent actuellement chauffer les pneus dans des couvertures de pneus jusqu’à deux heures avant une session pour offrir aux pilotes une meilleure adhérence.

« Dans des conditions froides, il pourrait être plus délicat de mettre les pneus à température, mais il suffit de faire la première partie du tour. [cautiously].

« Dans le premier secteur, généralement on peut voir beaucoup plus de différence par rapport aux autres secteurs car déjà les secteurs 2 et 3 sont en ligne avec les temps au tour avec les couvertures, donc c’est juste une question de gestion des premiers virages.

« Mais en termes de sécurité, je ne vois pas dans les données de risque spécifique.

« Il faut changer sa façon de piloter dans le premier tour, il faut adapter le style de pilotage pour protéger les pneus car on peut générer du grainage si on pousse trop dans les premiers virages et que les pneus ne sont pas à température.

« Je respecte l’avis du conducteur, c’est sûr, mais évidemment il y aura des différences par rapport à l’ancien produit et au [current] gestion des pneus. »

Brundle : de meilleures façons d’être respectueux de l’environnement que d’interdire les couvertures de pneus

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Charles Leclerc de Ferrari et Sergio Perez de Red Bull ont tous deux raté la Q3 au GP du Canada après s’être qualifiés respectivement 11e et 12e Charles Leclerc de Ferrari et Sergio Perez de Red Bull ont tous deux raté la Q3 au GP du Canada après s’être qualifiés respectivement 11e et 12e

Dans sa dernière chronique, Martin Brundle de Sky Sports F1 a souligné comment une interdiction de couverture des pneus aurait probablement empêché les conducteurs de rouler sur des pneus secs pendant les conditions changeantes des qualifications au GP du Canada et a souligné sa conviction qu’il existe de meilleures façons de favoriser la durabilité en F1. .

Brundle a écrit: « Une qualification humide, bien que temporairement presque sèche, a apporté des sensations fortes et des surprises pour une grille bien brouillée. Il y avait une fenêtre de deux tours pour monter des pneus secs en Q2, comme Alex Albon dans sa Williams et quelques des autres suspects habituels ont bien anticipé, mais Sergio Perez dans sa Red Bull et Charles Leclerc dans sa Ferrari ne l’ont tout simplement pas fait.

« C’était un bon rappel pour ceux qui veulent arrêter les chauffe-pneus et utiliser des voitures de F1 pour les chauffer à la place, que de tels moments disparaîtront s’ils sont interdits. Personne ne s’aventurera sur des slicks froids dans des conditions comme celles-là, et pas plus eux dans une course soit jusqu’à ce qu’il soit certain qu’ils peuvent rester sur la piste et générer de la chaleur plutôt que de briser les voitures en morceaux.

« Il existe de meilleures façons d’être respectueux de l’environnement plutôt que de faire le plein d’une voiture de F1 pendant quelques tours supplémentaires pour chauffer les pneus à chaque course plutôt que d’appliquer directement un système de couverture très efficace qui chauffe spécifiquement le pneu et la roue. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix du Canada Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix du Canada

Wolff : Quelle est la récompense ? | Jachères : l’idée générale est bonne

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il voterait sur l’interdiction des couvertures de pneus conformément à ce que Russell, Lewis Hamilton et Mick Schumacher lui ont répondu.

Wolff a déclaré : « A la fin, nous voulons un bon spectacle et nous devons écouter les pilotes et voir quelles sont toutes leurs opinions. J’ai tendance à être d’accord avec les pilotes sur la raison pour laquelle nous faisons des expériences qui peuvent potentiellement créer un danger pour la sécurité ?

« Qu’est-ce que nous voulons réaliser? Risque et récompense – ma compréhension dans ma vie est que le risque et la récompense doivent être bien mesurés et je ne pense pas qu’il y ait une grande récompense à faire des expériences avec des voitures de Formule 1 avec des pilotes là-dedans pour le plaisir. »

Le directeur technique d’Aston Martin, Dan Fallows, est plus positif à propos de la proposition, déclarant : « De mon point de vue, je pense que l’idée générale est bonne.

« Je pense qu’il y a une grande poussée vers la durabilité en F1 et pour s’assurer que nous n’avons pas à transporter des excédents de bagages dans le monde et à utiliser plus d’énergie que nous ne le devons absolument. Je pense donc que c’est absolument louable ce qu’ils font. Et je pense que l’idée est absolument bonne.

« Vraiment, en termes d’aspects techniques, c’est quelque chose que c’est une vision que la FIA avait, et c’est quelque chose que Pirelli doit faire de leur point de vue. Mais oui, nous sommes très favorables à l’idée. . C’est évidemment juste un défi technique, que nous devons jouer notre rôle en aidant à voir si nous pouvons y parvenir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur le Grand Prix du Canada Ted Kravitz de Sky F1 revient sur le Grand Prix du Canada

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il « réserverait son jugement » sur la décision jusqu’à ce que Daniel Ricciardo ait effectué le test à Silverstone le mois prochain, mais a suggéré que l’accent devrait plutôt être mis sur la recherche de moyens durables d’alimenter les chauffe-pneus.

« Je ne pense pas que ce soit ce que veulent les pilotes. Réservons notre jugement jusqu’à ce que nous ayons fait un test nous-mêmes », a déclaré Horner.

« Mais ma crainte avec ces choses est que lorsque vous pensez que vous allez réaliser quelque chose de simpliste qui créerait une meilleure course, il y aura alors beaucoup d’efforts à essayer de chauffer les pneus très rapidement, sur les tours et ainsi de suite, cela pourrait entraîner beaucoup plus de coûts.

« Tout le monde a des couvertures de pneus, elles font le travail. Je pense que nous devrions rechercher des moyens durables d’alimenter ces couvertures de pneus plutôt que de les supprimer. »

Red Bull cherche à poursuivre sa course victorieuse en 2023 alors qu’il retourne sur sa piste à domicile pour le GP d’Autriche – regardez en direct sur Sky Sports F1 du 30 juin au 2 juillet. Obtenez Sky Sports