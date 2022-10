George Russell : conducteur Mercedes confiant sur la philosophie de conception de la voiture 2023

George Russell est “confiant” sur la voiture de Mercedes pour la saison prochaine

George Russell a révélé qu’une nouvelle “philosophie” sur laquelle Mercedes travaille sur la conception de sa voiture 2023 l’a laissé confiant quant à un retour à la compétition la saison prochaine.

Mercedes a enduré, selon ses normes extrêmement élevées, une campagne 2022 lamentable, n’ayant pas réussi à défier Max Verstappen et Red Bull pour les championnats du monde des pilotes et des constructeurs.

Une série de problèmes de performances avec la W13 a laissé Mercedes sans victoire dans les cinq dernières courses de la saison, tandis qu’un mauvais week-end à Singapour les a vus s’éloigner de Ferrari dans la bataille pour la deuxième place du classement des constructeurs.

Les espoirs de Mercedes d’un succès significatif en 2022 étant révolus depuis longtemps, l’attention s’est portée sur la voiture 2023, et Russell est convaincu que l’équipe est sur la bonne voie.

“Nous avons une philosophie que nous allons essayer d’adopter dans notre développement et je suis très confiant que c’est la bonne, mais cela ne signifie pas non plus que nous pouvons nécessairement y parvenir”, a déclaré Russell, qui a conduit de manière impressionnante pour occuper la quatrième place du championnat du monde malgré les difficultés de son équipe.

“Nous avons un objectif, et c’est un énorme positif en soi. Nous savons ce que nous poursuivons, nous avons un objectif clair que nous essayons de poursuivre maintenant.

“Pouvons-nous y parvenir ? J’ai toute confiance en nous. Nous ne savons évidemment pas à quel point nos rivaux vont s’améliorer cet hiver, mais je suis certain que nous aurons une voiture plus complète sur toute la gamme des circuits. en 2023.”

Mercedes a fait parler de lui lors des essais de pré-saison 2022 lorsque des voitures construites selon de nouvelles réglementations radicales en matière de conception ont été révélées pour la première fois, alors que les huit fois champions en titre des constructeurs ont révélé un look sans pontet que l’on ne voit sur aucun véhicule rival.

Ce risque n’a pas porté ses fruits, mais Russell a semblé suggérer que Mercedes pourrait une fois de plus aller dans une direction différente de ce qui était attendu.

“C’est basé sur les données, pour être honnête. Nous faisons beaucoup d’analyses sur les courses où nous avons été compétitifs, les courses où nous avons été lents, et nous essayons de comprendre pourquoi c’était et je pense que nous avons réussi à gagner pas mal de temps. saisir cela et comprendre pourquoi sur certains circuits, nous étions tellement plus compétitifs que d’autres”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons réussi à apprendre cela qu’au cours de ces courses et je pense que le triple en-tête après la pause estivale était assez révélateur pour nous, avec notre performance entre les circuits à faible et à haut appui.”

Expliquant davantage sa confiance, il a déclaré: “Je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que c’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur pour comprendre et j’espère qu’il nous donnera un avantage pour l’année prochaine, donc je ne veux pas de dire tout ce qui profitera potentiellement à nos rivaux.

“Mais en fin de compte, chaque voiture est différente. Je dois dire que j’ai mentionné à quelques reprises cette année que je pensais que nous avions compris notre voiture et que nous étions sur la bonne voie, mais nous avons été retardés par quelques problèmes auxquels nous ne nous attendions pas.

“Mais je pense que nous avons eu assez de courses maintenant, que nous avons traversé tant de scénarios différents, je ne peux pas vraiment imaginer qu’il y en aura un autre qui nous surprendra.

“Nous avons eu des problèmes de marsouinage, nous avons eu des problèmes de conduite, nous avons eu la voiture touchant le sol et endommageant le sol, nous avons eu tellement de problèmes différents et nous pensons maintenant que nous avons une direction que nous devons nous diriger.”

Les difficultés surprises de Mercedes ont coïncidé avec la première saison de Russell avec l’équipe, mais ayant été pilote de réserve avant de rejoindre, le joueur de 24 ans est convaincu que la complaisance n’était pas un problème.

“Je pense que le fait de ne pas être complaisant a été un facteur important dans le succès de l’équipe pendant si longtemps”, a déclaré Russell.

“J’ai trouvé assez inspirant de voir quand nous avons apporté ce nouveau concept à la voiture pour 2022, avec le genre de philosophie sans ponton, même si, évidemment, rétrospectivement maintenant, cela n’a pas nécessairement fonctionné pour nous cette saison, cela a montré une attitude au sein de cette équipe selon laquelle peu importe le succès qu’ils ont eu, ils sont toujours prêts à repousser les limites.

“Je pense que cela me donne confiance pour l’avenir parce que vous devez parfois prendre ces décisions audacieuses, et parfois elles vont contre vous, mais parfois elles ne le font pas. Et si vous êtes simplement complaisant, vous contentez d’un itinéraire facile, vous ‘ Je ne gagnerai jamais, donc je pense que si cette attitude est maintenue, nous repoussons les limites.”