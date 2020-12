George Russell a été présenté par Lewis Hamilton comme l’avenir de la Formule 1 et a la chance de montrer son talent en remplaçant le septuple champion du Grand Prix de Sakhir dimanche.

Mercedes lui a donné le siège après que Hamilton ait été testé positif COVID-19[feminine le lundi. Hamilton, qui a déjà remporté le championnat pendant toute la saison, s’isole pendant 10 jours et pourrait également rater la dernière course de l’année à Abu Dhabi le week-end suivant.

« Cela signifie beaucoup pour moi que Mercedes m’ait donné cette opportunité, beaucoup d’efforts ont été déployés pour conclure cet accord », a déclaré Russell lors d’une conférence de presse jeudi. « Je ne me mets pas de pression supplémentaire. Pas d’objectifs (fixés) ni d’attentes de Mercedes. »

Le directeur du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a dit à Russell qu’il remplacerait Hamilton dans des circonstances plutôt inhabituelles.

« J’ai reçu un appel de Toto à 2 heures du matin. J’étais dans la salle de bain, ce qui était un peu gênant », a déclaré Russell. «Toto m’a dit que nous voulions que vous conduisiez. De toute évidence, c’est une nuit sans sommeil. J’ai eu 64 appels téléphoniques mardi.

Un autre facteur inconfortable pour Russell est qu’il a des pieds plus gros que Hamilton et qu’il doit donc enfoncer ses orteils dans des chaussures de course de taille 10 au lieu de sa taille habituelle 11.

Il y a deux semaines, Hamilton a fait l’éloge de Russell, âgé de 22 ans, dont l’échec à marquer un point en 36 courses en carrière jusqu’à présent a plus à voir avec la conduite d’une Williams non compétitive qu’un manque de compétence.

«Il est vraiment l’avenir», a déclaré Hamilton. « Je n’ai aucun doute qu’il a le potentiel pour devenir un futur champion. »

Il a entrevu sa vitesse potentielle en battant ses coéquipiers Nicholas Latifi et Robert Kubica 36-0 en qualifications cette et dernière saison.

Après avoir suivi son programme junior très apprécié chez Mercedes, Russell aurait été considéré comme remplaçant Valtteri Bottas cette saison. Mais Williams ne voulait pas le libérer.

La décision de Russell met une pression supplémentaire sur Bottas, qui a de nouveau été dominé par Hamilton cette saison et se bat pour retenir Max Verstappen de Red Bull pour la deuxième place du championnat.

Hamilton a remporté 11 courses et pris 10 pole positions; Bottas a deux victoires et quatre postes.

Le pilote finlandais, qui commet facilement des erreurs sous pression, est derrière Hamilton avec 131 points et mène Verstappen avec seulement 12, même si Verstappen a une voiture plus lente.

Maintenant, il fait face à la sombre perspective d’être vaincu par quelqu’un qui n’a jamais piloté une Mercedes F1. « S’il me frappe, ça ne serait certainement pas aussi beau », a déclaré Bottas jeudi.

Il y aura un nouveau visage pendant la course puisque Pietro Fittipaldi remplace le récupérateur Romain Grosjean, qui s’est en quelque sorte échappé avec seulement des brûlures mineures lorsque sa voiture Haas a explosé dans une boule de feu après s’être écrasée dans le premier tour du GP. Bahreïn le week-end dernier.

Bien que Grosjean ait été mentalement affecté par l’incident, il est optimiste quant à ses chances de participer au GP d’Abu Dhabi. Mais cette décision sera prise en concertation avec l’équipe médicale de la FIA.

Grosjean a raconté comment il a été piégé dans le cockpit en feu, n’a pas réussi à sortir à deux reprises et a pensé qu’il allait mourir.

«Je me suis assis de nouveau et il est arrivé un moment étrange où j’ai vu la mort aussi près que possible», a déclaré Grosjean. « Je me demandais quelle partie de moi brûlerait en premier et si cela ferait mal. J’avais pris 53G (impact) donc j’étais clairement groggy. »

Sebastian Vettel, quadruple champion de F1, est venu lui rendre visite à l’hôpital et ils ont discuté des problèmes de sécurité. Pendant ce temps, l’instance dirigeante de la F1, la FIA, enquête sur l’incident.

Grosjean a visité le paddock jeudi et y a accueilli les bienfaiteurs.

Son remplaçant est le petit-fils de 24 ans du double champion de F1 Emerson Fittipaldi, qui a été promu de son rôle de pilote de réserve de Haas.

Les pilotes courront à nouveau sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir, mais sur une piste extérieure plus petite mesurant 3,5 kilomètres (2,2 miles) au lieu de 5,4 (3,3 miles), et avec 87 tours au lieu de 54.