George Russell amené au centre médical après le crash du 30G Mexico GP

George Russell de Mercedes a subi une grave chute lors des deuxièmes essais du Grand Prix de Mexico après avoir perdu le contrôle de sa W15.

Le pilote britannique a perdu le contrôle de sa Mercedes W15 à grande vitesse alors qu’il négociait les esses du deuxième secteur de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

George Russell subit de lourdes conséquences au Mexique

Moins de 15 minutes après le début de la deuxième séance d’essais sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez avant le Grand Prix de Mexico, Russell se frayait un chemin à travers les balayages à grande vitesse qui constituent la majeure partie du deuxième secteur du circuit.

La séance étant consacrée à un test de pneus Pirelli, Russell se lançait dans un run de performance C4 tel que défini par le fabricant de pneus lorsqu’il a pris trop de virage dans le virage 8 à droite.

Cela a déstabilisé sa Mercedes au point où il a perdu complètement le contrôle de l’arrière et a tourné autour de 270 degrés avant de heurter les barrières TecPro latéralement dans ce qui était un arrêt soudain et désagréable – Russell a eu la malchance de partir à un moment où il a heurté les barrières avec juste une couche ou deux posées devant le mur de béton, tel était le positionnement inhabituel de son off.

Russell a pu sortir avec précaution du cockpit du W15, mais il était clairement mal à l’aise lorsqu’on lui a montré qu’il tenait ses côtes et qu’il a été guidé vers la voiture médicale en boitant – il a été amené directement au centre médical du circuit.

C’était le deuxième gros accident que Russell avait eu la semaine dernière, le pilote britannique s’étant écrasé en Q3 au Grand Prix des États-Unis alors que lui et son coéquipier Lewis Hamilton avaient des difficultés avec la conduite de leurs voitures sur le circuit d’Austin.

Mercedes a confirmé la présence de Russell au centre médical et a expliqué que Russell avait subi un impact supérieur à 30G – il a été libéré du centre médical après avoir été contrôlé et est « physiquement bien » selon le porte-parole de l’équipe.

S’adressant aux médias après son retour au paddock, Russell a expliqué l’accident de son point de vue.

« Ce qui s’est passé, c’est que la voiture a juste commencé à rebondir sur le sol et, avant même que j’aie eu la chance de la rattraper, elle partait déjà en tête-à-queue », a-t-il déclaré.

« Alors oui, encore beaucoup de travail pour les gars ce soir. Il semble que ce soit une chose après l’autre en ce moment.

« C’est frustrant en FP1, nous étions vraiment forts, très rapides, et nous avons essayé de suivre la même ligne pour couper ce virage et, pour une raison quelconque, à cette occasion en FP2, les choses ont commencé à m’arriver. »

La deuxième séance d’essais ayant été une séance dédiée aux tests de pneus, Russell a déclaré que l’incident s’était produit lors de séances pires, car les courses pertinentes pour la compétitivité du Grand Prix de Mexico étaient limitées.

« La FP2, parce qu’il s’agissait du test des pneus Pirelli, n’était pas extrêmement utile en termes de ce que vous pouviez apprendre avant le week-end de course », a-t-il déclaré.

« J’ai évidemment raté des tours et les FP3 vont être importants. J’espère juste que nous pourrons réparer la voiture.

Dans le cas improbable où Russell subirait des séquelles et se révélerait incapable de participer davantage à l’action de ce week-end, Mercedes peut faire appel au pilote de réserve Kimi Antonelli – le pilote italien a participé aux EL1 en tant que rookie et est déjà confirmé comme successeur de Lewis Hamilton dans l’équipe la saison prochaine.

Le test des pneus Pirelli en cours au cours de la séance a été fortement compromis par l’accident, car le chronomètre s’est poursuivi sous le long arrêt du drapeau rouge.

L’intention de la séance prolongée de 90 minutes était d’évaluer les performances et les longs essais des composés Pirelli de spécification actuelle comme référence par rapport aux composés du prototype 2025, avec 30 minutes également réservées aux pilotes de course habituels qui ont manqué les FP1 pendant que les équipes passaient la main. du temps de piste aux pilotes juniors, comme l’exige la réglementation, tout au long de l’année.

