Le paddock de Formule 1 a donné son avis sur les plans de la FIA pour lutter contre le marsouinage qui a affligé les voitures cette saison

George Russell a accusé d’autres pilotes de donner la priorité aux « performances plutôt qu’à la sécurité » après que Max Verstappen et Charles Leclerc se sont déclarés opposés à la tentative de mi-saison de la FIA de lutter contre les rebonds extrêmes de certaines voitures.

La FIA a publié jeudi une directive technique aux équipes de F1 expliquant les plans visant à limiter le niveau des « oscillations verticales » subies par les pilotes au milieu des craintes pour la sécurité.

Le déménagement fait suite à divers types de rebonds, y compris le phénomène de «marsouinage», entraînant un inconfort grave pour plusieurs conducteurs, notamment le coéquipier Mercedes de Russell, Lewis Hamilton, qui avait besoin d’aide pour sortir de sa voiture en raison de graves maux de dos à la fin. du GP d’Azerbaïdjan du week-end dernier.

Le problème a été une conséquence inattendue de la toute nouvelle réglementation de conception de la F1 pour 2022, avec des plans pour permettre plus de courses roue à roue conduisant à des voitures plus basses au sol et avec une plus grande rigidité.

L’instance dirigeante du sport est sur le point de mener des recherches lors des séances d’entraînement lors du GP du Canada de ce week-end dans le but d’établir un niveau de rebond acceptable, la limite devant être mise en œuvre à une date encore indéterminée.

Lewis Hamilton avait clairement mal en sortant de sa voiture après que sa Mercedes ait subi d'autres problèmes de marsouinage en Azerbaïdjan, ce qui a incité Toto Wolff à lui présenter ses excuses.

Les 20 pilotes se sont adressés aux médias avant la séance d’essais d’ouverture de vendredi à Montréal, le consensus étant qu’il faut agir pour protéger la sécurité des pilotes.

Cependant, Verstappen de Red Bull et Leclerc de Ferrari, qui ont partagé sept victoires en huit courses cette saison, ont déclaré qu’ils étaient opposés à l’idée que les équipes devraient être obligées de modifier leur configuration si les pilotes sont satisfaits des défis physiques.

« Il y a beaucoup de sports où je pense que vous endommagez votre corps en général », a déclaré Verstappen, qui compte 21 points d’avance en tête du classement du championnat du monde. « Une fois que vous aurez pris votre retraite de votre carrière, vous ne serez plus ce que vous étiez à 20 ans, c’est tout simplement comme ça.

Max Verstappen dit que la FIA a tort de modifier les règles en milieu de saison pour réduire le marsouinage car il pense que cela n'affecte que les équipes qui dépassent la limite

« Les joueurs de football ont des problèmes avec leurs genoux. Quand vous êtes un pilote de Motocross ou de MotoGP, vous pouvez toujours juger de la quantité d’os qu’ils se sont cassés dans le corps. Est-ce la chose la plus sûre à faire ? Non, mais nous sommes vouloir prendre des risques, c’est notre sport, c’est ce que j’aime faire.

« Bien sûr, le marsouinage que nous avons en ce moment n’est pas agréable et je ne pense pas que ce soit correct, mais certaines équipes sont capables de gérer ces choses beaucoup mieux que d’autres, et il est donc possible de s’en débarrasser, donc Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de dramatiser ce qui se passe en ce moment. »

Leclerc, qui a largement réussi à égaler Verstappen pour la vitesse mais a été en proie à des problèmes de fiabilité avec son moteur Ferrari, était d’accord avec son rival.

Charles Leclerc dit qu'il croit toujours que Ferrari peut combattre Red Bull pour le championnat du monde avant le Grand Prix du Canada

« Je ne suis pas tout à fait d’accord de mon côté », a déclaré Leclerc, troisième du championnat du monde. « J’ai l’impression que c’est la responsabilité de l’équipe de me donner une voiture qui peut être conduite.

« Jusqu’à présent, je n’avais pas de problèmes particuliers avec. Oui, elle est plus rigide que la voiture de l’an dernier.

« Que ce soit inconduisible ou très dur pour moi, je ne pense pas que ce soit le cas, ou du moins personnellement. De notre côté, nous avons trouvé des solutions pour améliorer les choses. »

Russell : Il y a beaucoup d’agendas mixtes

Russell, qui a réalisé des performances impressionnantes lors de sa première saison avec Mercedes malgré le fait que l’équipe soit l’une des plus touchées par les rebonds, a félicité la FIA pour avoir agi rapidement, mais a décrit les mesures comme « plus un sparadrap que la solution ».

Le Britannique de 24 ans, qui est également directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, a ensuite semblé critiquer l’attitude de ses rivaux, citant des exemples du coéquipier Ferrari de Leclerc, Carlos Sainz, et des deux pilotes Red Bull s’étant plaints de rebondir. plus tôt dans la saison.

George Russell pense que toutes les équipes devraient donner la priorité au bien-être des pilotes plutôt qu'aux performances suite à l'introduction par la FIA de mesures pour contrôler le marsouinage

« Il y a évidemment beaucoup d’agendas mitigés ici de différentes équipes et pilotes », a déclaré Russell.

« Nous l’avons parfois entendu de Carlos, et Checo (Sergio Perez) et Max plus tôt dans la saison à quel point c’était mauvais, mais maintenant que leur performance semble être forte, ils ne veulent évidemment pas changer car cela ne peut que les gêner.

« C’est donc évidemment un peu dommage de voir la performance primer sur la sécurité, mais il ne fait aucun doute qu’à Bakou, je pouvais voir mon tableau des stands mais je ne pouvais pas lire mon tableau des stands parce que je rebondissais tellement. »

Le septuple champion du monde Hamilton, dont la participation au Canada a été brièvement mise en doute en raison de ses difficultés à Bakou, a également semblé offrir une critique codée de certains de ses rivaux.

Lewis Hamilton dit qu'il est reconnaissant à la FIA de prendre au sérieux la question du marsouinage et que c'est un pas dans la bonne direction

« C’est toujours intéressant de voir les points de vue et les opinions des gens sous des angles différents. Évidemment, devant vous, c’est une chose et parfois en arrière-plan, les gens disent des choses différentes.

« En fin de compte, je pense que la sécurité est la chose la plus importante, et je pense qu’au moins un pilote de chaque équipe en a parlé et je ne pense pas que cela va changer énormément, mais je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire. être fait.

« C’est positif que la FIA travaille à l’améliorer parce que nous avons cette voiture pour les prochaines années. Il ne s’agit donc pas de faire face au rebondissement des quatre prochaines années, il s’agit de s’en débarrasser complètement et de la réparer pour qu’à l’avenir les pilotes, nous tous, n’avons pas de problèmes de dos pour aller de l’avant. »

Brundle : Les équipes devront trouver leurs propres solutions

Vendredi, Martin Brundle de Sky Sports F1 a donné son analyse de la situation.

La FIA n’apporte pas vraiment de solution. Ce qu’ils mettent en place, ce sont des tests pour que les équipes trouvent une solution. Nous avons 10 équipes incroyables en Formule 1 avec certains des meilleurs cerveaux techniques au monde et beaucoup d’installations, de ressources et de budget à leur disposition. Ils ont tous du mal à trouver un moyen d’empêcher les voitures de marsouiner et de rebondir avec la suspension et l’aérodynamisme.

La FIA ne va pas soudainement arriver avec une pièce à monter sur les voitures qui va résoudre le problème car les dessous des 10 équipes sur le terrain sont radicalement différents. Les équipes devront trouver les solutions à la fin. Il s’agit de quatre pages et il me semble qu’il sera assez difficile de trouver la métrique. Quelle sera la nouvelle limite de rebond tolérable ?

Ted Kravitz de Sky F1 explique pourquoi les changements de règles de la FIA conçus pour lutter contre le marsouinage pourraient potentiellement fonctionner contre Mercedes

Ce que je soupçonne, c’est que nous allons beaucoup moins entendre parler de ce problème de la part des pilotes et des équipes, car la FIA dira : « il est clair que votre voiture est un problème et qu’elle est dangereuse ».

Certaines équipes ont raison – la McLaren ne rebondit pas beaucoup et la Red Bull pas – d’autres frappent durement le sol. Sept ou huit courses dans la saison, vous ne pouvez pas proposer un autre ensemble de règles. Il ne s’agit pas du plus petit dénominateur commun, mais de l’excellence. Les équipes qui n’ont pas bien compris doivent bien faire les choses. Ils devront renoncer à la performance jusqu’à ce qu’ils le fassent.

Mon expérience de ces choses lorsque nous avons de grands changements est que les équipes les contournent assez rapidement. Je ne pense pas que cela changera grand-chose, mais je peux le voir jouer entre les mains de Red Bull.

C’est une question tellement complexe que j’aurais tort de prétendre connaître toutes les réponses. C’est un problème extrêmement complexe et c’est pourquoi ces grandes équipes ont du mal à le résoudre.

À première vue, cela pourrait nuire à Mercedes. Il semble qu’ils aient l’un des plus gros problèmes avec le rebond et que leurs pilotes soient les plus mécontents, donc si la FIA, quelle que soit la métrique qu’ils proposent, décide que Mercedes rebondit trop et trop fort et blesse les pilotes. dos, ils devront le soulever et donner des performances. Mercedes a déclaré elle-même cette semaine qu’elle avait trop poussé la voiture et ses pilotes trop fort le week-end dernier en Azerbaïdjan.