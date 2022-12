George Russell “absolument prêt” à remporter un titre mondial de Formule 1 alors que Sebastian Vettel s’accorde sur le “talent”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater de Sky Sports News vous présente les derniers potins du tapis rouge des Autosport Awards alors qu’il s’entretient avec George Russell, Sebastian Vettel, Christian Horner et d’autres stars

George Russell insiste sur le fait qu’il est “prêt à remporter un championnat du monde” après avoir impressionné lors de sa première année contre Lewis Hamilton chez Mercedes, Sebastian Vettel convenant que le jeune pilote britannique a le “talent”.

Après trois saisons prometteuses et prometteuses chez Williams, Russell a tenu ses promesses, puis certaines, lors de sa campagne recrue Mercedes en 2022, remportant la seule victoire de l’équipe en course de la campagne et devançant Hamilton, devenant le premier coéquipier à le faire en six ans.

Le seul point négatif de sa campagne était que la voiture de Mercedes n’était pas compétitive, mais avec les anciens champions du monde du sport qui devraient récupérer la saison prochaine, Russell pense qu’il est prêt à capitaliser.

“Je me sens absolument prêt à gagner un championnat du monde”, a-t-il déclaré Sky Sports F1 au GP d’Abu Dhabi. “Je me sens prêt depuis quelques années maintenant.

“Je pense qu’avoir cette saison à côté de Lewis a été énorme pour moi personnellement pour apprendre certains des petits détails, comment tirer le meilleur parti de ma voiture, plus de mon équipe et extraire tout du package quand cela compte vraiment.

“Et je vais certainement avoir un hiver très fort. Je vais travailler très dur avec mon équipe. Chaque personne à l’usine de Mercedes va se battre comme un diable pour livrer une voiture, pour nous donner une chance.” pour aller combattre la saison prochaine.”

Mercedes est sur le point de changer “l’ADN” de sa voiture cette année, avec son concept innovant pour les principaux changements de règles de 2022, les ayant vus passer de la force dominante de la F1 à la troisième équipe la plus rapide.

Interrogé par Sky Sports F1 Martin Brundle en battant Hamilton en 2022, Russell a admis: “Je suppose que si vous m’aviez dit qu’au début de l’année, j’aurais été extrêmement heureux parce que si vous battiez Lewis Hamilton dans une Mercedes, la plupart du temps, cela signifie que vous êtes un champion du monde.”

Mais il a ajouté: “Évidemment, je retirerais les points positifs de la saison, mais je ne vais pas fêter la fin de la 4e place du championnat.

“Je vais fêter ma victoire au Brésil parce que c’était un énorme exploit pour moi et pour toute l’équipe. Mais le fait est que nous sommes tous ici pour gagner et nous sommes ici pour gagner des championnats du monde. Alors nous ‘ “Je n’ai pas fait un travail parfait cette saison. Nous avons eu une saison relativement propre et fluide avec la voiture et le package que nous avions.

“Mais selon les normes établies par cette équipe, certaines normes que je me suis fixées … ce n’est pas assez bon et nous devons continuer l’année prochaine et en donner plus.”

Si Russell remportait le titre l’année prochaine, il serait le 11e champion du monde britannique et le deuxième plus jeune, après Hamilton.

Sebastian Vettel, quadruple vainqueur du titre, pense qu’il a “le talent et les compétences” pour devenir un champion.

“C’est si difficile à dire”, a déclaré Vettel Sky Sports Nouvelles. “Mais s’il a la bonne voiture, le bon équipement, la bonne équipe – et je pense qu’il est bien placé – alors oui, je pense qu’il a le talent et les compétences.

“Il faut plus que du talent et des compétences, mais il semble travailler dur, alors oui, il a de bonnes chances.”