George Russell a tout pour mener Mercedes au succès, estime Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a révélé son plaisir de travailler avec son nouveau coéquipier George Russell cette saison et sa conviction que le jeune pilote de 24 ans peut mener l’équipe Mercedes vers une plus grande gloire à l’avenir.

L’ancien pilote Mercedes junior et Williams, Russell, qui a été appelé dans l’équipe d’usine en remplacement de Valtteri Bottas pour la saison 2022, a terminé dans les cinq premiers lors de 10 des 11 premières courses.

Et Hamilton a salué “l’impact positif” que Russell a eu sur son équipe, estimant que Mercedes avait fait le bon choix avec sa composition de pilotes.

“Je ne dirai pas que ça a été difficile (étant le coéquipier de Russell), ça a été agréable, nous avons incroyablement bien travaillé ensemble”, a déclaré Hamilton cité par Formula1.com.

«George a été super positif. Il a eu un impact positif sur l’environnement de travail. Cela a généralement été un réel plaisir de travailler avec lui et cela a été formidable de voir son succès. Il a fait un si bon travail, a obtenu de grands points pour l’équipe et il va continuer à s’améliorer, il va continuer à s’améliorer pendant longtemps.

“Je vois vraiment qu’il a tellement de potentiel en lui (pour être champion du monde) et il est également au bon endroit pour cela. Je pense vraiment que, que je sois ici ou non, il a toutes les qualités pour aider à faire avancer cette équipe à l’avenir et à la mener au succès, donc je pense que c’est le bon choix pour l’équipe. J’espère que je pourrai un peu contribuer à l’aider à progresser.

Mais Russell a adopté une vision beaucoup plus pragmatique de son passage chez Mercedes, insistant sur le fait que, même s’il a été formidable de signer pour les huit fois champions du monde, ses objectifs de remporter des titres et des courses ne sont pas garantis.

“J’aime regarder les choses un peu plus objectivement”, a déclaré Russell dans un récent épisode du podcast Beyond The Grid.

“Les choses peuvent changer très rapidement en Formule 1 et signer un papier pour rejoindre la plus grande équipe de cette époque, sans aucun doute, est évidemment un moment énorme.

« Mais si je ne performe pas, si je vais me faire botter le cul par le plus grand pilote de tous les temps, qu’est-ce que cela signifie ? Parce que dans un an, je serai probablement à la porte.

