George RR Martin pense que House of the Dragon devrait avoir au moins quatre saisons

La série télévisée à succès House of the Dragon a fait des vagues avec sa superbe narration et sa distribution de stars stellaires. Le spectacle – basé sur Fire & Blood de George RR Martin – se déroule près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones. L’émission raconte l’histoire de la guerre civile des Targaryen avec les enfants du roi Viserys Targaryen qui se battent pour le contrôle du trône de fer. Récemment, dans un article de blog, l’auteur lui-même a exprimé son amour pour la série, mais a noté comment un total de 40 épisodes (4 saisons avec 10 épisodes chacune) rendraient justice à l’histoire charnue qu’il a écrite pour le livre.

George RR Martin a écrit dans son article de blog : “Il va falloir quatre saisons complètes de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des Dragons, du début à la fin.” Il a pris note des «sauts dans le temps» de la série et a fait l’éloge du showrunner Ryan Condrol pour avoir géré l’histoire avec une main habile. Il a également mentionné qu’il “aimait aimé aimé” les jeunes Alicent (Emily Carey) et Rhaenyra (Milly Alcock) et les versions pour adultes, ainsi que les actrices qui les interprètent également. La reine Alicent plus âgée a été jouée par Olivia Cooke et la princesse Rhaenyra plus âgée a été jouée par Emma D’Arcy. L’auteur de 74 ans a également noté que le casting de la série était “incroyable” et qu’il “les aimait tous”.

De plus, RR Martin a également noté qu’il souhaitait que la série explore davantage la relation entre la princesse Rhaenyra et Ser Harwin (dont il a été démontré qu’elles avaient une relation illicite) et le mariage de Daemon et Laena, un zeitgeist politique. L’auteur a également fait l’éloge de Paddy Considine, l’acteur qui a joué Viserys I Targaryen. Il a mentionné que Considine le décrivait mieux que la façon dont il envisageait le personnage.

Il a ajouté: “L’épisode de dimanche, ‘Lord of the Tides’, était tout ce que j’espérais qu’il soit. Félicitations à Eileen Shim, la scénariste, à Geeta Patel, la réalisatrice, à notre incroyable distribution… et en particulier à Paddy Considine, pour son interprétation du roi Viserys, le premier du nom.

Le premier épisode de House of the Dragon a été créé en août de cette année.

