George RR Martin et d’autres auteurs poursuivent ChatGPT-Maker OpenAI

George RR Martin n’a toujours pas terminé sa série de livres, A Song of Ice and Fire, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne fait pas l’actualité. Mercredi, Martin, 16 autres auteurs et la Authors Guild ont déposé une plainte contre OpenAI dans le district sud de New York pour violation présumée du droit d’auteur de leurs œuvres de fiction. Ils affirment que leurs travaux ont été utilisés pour former la technologie d’IA qui alimente ChatGPT.

Il y a des auteurs de renom parmi les plaignants, dont Martin, John Grisham, Jodi Picoult, Scott Turow, Michael Connelly, Elin Hilderbrand et d’autres.

« Sans les œuvres protégées par le droit d’auteur des plaignants et du groupe proposé, les défendeurs auraient un produit commercial très différent », a déclaré Rachel Geman, co-avocate des plaignants et du groupe proposé. dans un rapport. « La décision des accusés de copier les œuvres des auteurs, sans offrir aucun choix ni fournir aucune compensation, menace le rôle et les moyens de subsistance des écrivains dans leur ensemble. »

La déclaration poursuit en précisant que les auteurs ne s’opposent pas au développement de l’IA générative, mais au fait que les technologies d’IA ont apparemment été développées à l’aide de leurs livres, sans autorisation.

« Les accusés auraient pu « entraîner » leurs grands modèles linguistiques sur des œuvres du domaine public ou payer des frais de licence raisonnables pour utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur », a déclaré le co-avocat Scott Sholder.

Selon la plainte (PDF), les livres des plaignants ont été téléchargés à partir de référentiels de livres électroniques en ligne et copiés dans GPT 3.5 et GPT 4, qui alimentent ChatGPT. La plainte poursuit en indiquant qu’OpenAI, la société à l’origine de la technologie ChatGPT, « s’attend à gagner plusieurs milliards » de dollars grâce à l’utilisation du produit.

Les auteurs mentionnés dans la plainte sont bien connus et probablement riches. Mais, selon la guilde, le revenu médian d’un auteur à temps plein en 2022 était à peine supérieur à 20 000 dollars, ce qui signifie que la moitié de tous les auteurs gagnent moins que ce montant.

Un représentant d’OpenAI a déclaré à CNET dans un e-mail que l’entreprise souhaitait travailler avec et non contre les créateurs.

« Les professionnels de la création du monde entier utilisent ChatGPT dans le cadre de leur processus créatif », a déclaré le représentant. « Nous respectons les droits des écrivains et des auteurs et pensons qu’ils devraient bénéficier de la technologie de l’IA. Nous avons des conversations productives avec de nombreux créateurs du monde entier, y compris la Guilde des auteurs, et avons travaillé en coopération pour comprendre et discuter de leurs préoccupations concernant l’IA. « .

La plainte des auteurs mentionne que ChatGPT crée déjà des livres imitant le travail d’auteurs humains, soulignant Livres générés par l’IA sur Amazonainsi qu’une « tentative récente de générer les volumes 6 et 7 de la série Game of Thrones du plaignant George RR Martin, A Song of Ice and Fire ».

L’acteur Stephen Fry, qui était le narrateur du livre audio de la série Harry Potter au Royaume-Uni, dit cette semaine qu’IA a reproduit sa voix sans autorisation après avoir été nourrie de sa narration des sept livres de Potter.

« Cela pourrait donc me faire lire n’importe quoi, depuis un appel à prendre d’assaut le Parlement jusqu’à du porno dur, tout cela à mon insu et sans ma permission », a déclaré Fry.

