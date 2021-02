Le créateur de GAME of Thrones, George RR Martin, a contacté les fans avec son message le plus émouvant à ce jour.

L’auteur des romans A Song of Ice and Fire, sur lesquels la série fantastique de HBO est basée, a dévoilé son sould dans un post sur son blog intitulé Reflections on a Bad Year.

Martin est connu pour être reclus dans sa vie privée, donc la lettre ouverte aura sans aucun doute pris beaucoup de ses partisans par surprise.

Dans le post, Martin a admis que 2020 avait été la pire année de sa vie et a révélé qu’il avait perdu un certain nombre d’amis pendant la pandémie mondiale de coronavirus.

«2020 a probablement été la pire année que j’aie jamais vécue, pour le pays et le monde sinon pour moi personnellement, et je le dis du point de vue de quelqu’un qui a vécu et se souvient de 1968», a-t-il écrit.

«Tant de choses se sont passées, et une grande partie de la situation était désastreuse, mais tout le reste perd de son importance à l’ombre de centaines de milliers de morts de Covid», a-t-il poursuivi.

Martin n’a pas encore reçu le vaccin et a souligné qu’il prenait toutes les précautions possibles pour rester en sécurité.

« Le pire de la pandémie est peut-être encore à venir, hélas, mais au moins nous voyons une lueur de lumière au bout du tunnel. Comme des millions d’autres, j’attends mon tour pour me faire vacciner », a-t-il poursuivi. .

«Je suis sur la liste. Bientôt, j’espère… en attendant, je continue à me masquer et à me mettre en quarantaine autant que possible.

Martin a conclu avec la crainte de perdre davantage de ses proches dans les mois à venir alors que le virus continue de prendre des vies.

«Personnellement… eh bien, j’ai perdu un certain nombre d’amis, certains très proches et chers pour moi. J’ai plusieurs autres amis qui sont en mauvaise santé, donc je crains qu’il y ait d’autres pertes à venir.

Il a également mis un point d’honneur à gérer les attentes des fans concernant le prochain livre Winds of Winter, soulignant qu’il n’y avait pas de date de sortie dans l’esprit et qu’il avait encore « des centaines de pages à écrire ».

Martin a désactivé les commentaires sur le post, mais sans aucun doute beaucoup lui envoient ses meilleurs vœux dans cette période difficile.

Le message vient après qu’il a été révélé que Game of Thrones développait une autre série préquelle 90 ans avant les événements de l’émission principale.

Un spin-off animé est également en préparation, selon les rapports.

Game of Thrones est disponible en streaming complet sur NOW TV.