George RR Martin a demandé à ‘House of the Dragon’ de corriger les détails de ‘Game of Thrones’

Tout au long de la saison 1, un détail dans Game of Thrones a fans harcelés des livres sur lesquels la série HBO est basée. Merci à l’auteur George RR Martin, prochaine série préquelle Maison du Dragon va rectifier le tir.

Il s’agit de l’épisode 9, lorsque le Maester de Castle Black, l’un des conseillers du Lord Commander Jeor Mormont dans Night’s Watch, révèle son identité comme Aemon Targaryen.

“Mon père était Micah, le premier du nom”, a-t-il déclaré à Jon Snow. “Mon frère Aegon a régné après lui quand j’ai refusé le trône, et il a été suivi par son fils Aerys qu’ils appelaient le Roi Fou.”

Aemon ne mentionne pas Jaehaerys II Targaryen, le fils d’Aegon V et père d’Aerys II dans les romans A Song of Ice and Fire. Lors d’un événement de presse, les co-showrunners de House of the Dragon, Miguel Sapochnik et Ryan Condal, ont déclaré que Martin avait pris note lorsque les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss, avaient laissé Jaehaerys II hors de la lignée des rois.

“David et Dan et ont ignoré Jaehaerys pour des raisons de clarté qu’il n’a vraiment pas comprises”, a déclaré Sapochnik, faisant référence à Martin (via Insider). “Il avait une abeille dans son bonnet à ce sujet. Il voulait que nous corrigions ce tort.”

Une personne sur Reddit expliqué cela réduit simplement une “couche inutile” au dialogue. Fondamentalement, il aurait pu être déroutant pour les téléspectateurs de suivre une leçon d’histoire lors d’une émission fantastique dramatique.

La saison 1 de House of the Dragon comprendra 10 épisodes et sera diffusée sur HBO le 21 août. Se déroulant 200 ans avant les événements de Game of Thrones, elle raconte le début et la fin de House Targaryen.