George Reed, légendaire porteur de ballon des Roughriders de la Saskatchewan, est décédé à 83 ans

George Reed, l’arrière robuste qui était l’un des joueurs de course les plus dominants de l’histoire de la LCF, est décédé.

Les Roughriders de la Saskatchewan, l’équipe avec laquelle Reed a passé toute sa carrière dans la LCF, ont confirmé que Reed est décédé dimanche, un jour avant son 84e anniversaire.

Reed, mesurant six pieds et 205 livres, a joué avec les Riders de 1963 à 1975. À sa retraite, Reed était le leader de tous les temps de la ligue pour les verges au sol (16 116) et les touchés au sol (134) lorsqu’il s’est éloigné du match avant l’entraînement. camp en 1976.

Le numéro 34 de Reed est l’un des huit numéros jamais retirés par les Riders.

« Il est remarquable que George ait joué 13 ans dans la Ligue canadienne de football, une éternité dans le football professionnel, particulièrement pour un porteur de ballon », a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, dans un communiqué. « Il est remarquable qu’il ait disputé ses 203 matchs pour une seule équipe, les Roughriders de la Saskatchewan, remportant le prix du joueur le plus remarquable de la LCF en 1965.

C’est avec une grande tristesse et le cœur brisé que le club de football des Roughriders de la Saskatchewan pleure le décès de l’un de ses plus grands joueurs de tous les temps, George Reed. 💚 https://t.co/FJxvw8aq3i pic.twitter.com/7pTlQdlMPm —@sskroughriders

« Mais ce qui témoigne vraiment de la grandeur de George Reed, c’est l’emprise qu’il a continué à avoir sur tant d’entre nous, longtemps après avoir arrêté de jouer au jeu qu’il aimait. C’est une emprise sur nos cœurs, qui a perduré année après année, décennie. après décennie, et même génération après génération. Il a eu une telle endurance parce qu’il avait bien plus à voir avec George Reed en tant que personne, qu’avec George Reed le joueur de football.

« Son humilité, sa gentillesse et son dévouement envers la communauté – la générosité avec laquelle il a toujours répondu aux personnes et aux causes – a attiré beaucoup d’entre nous vers lui au fil des ans, y compris des milliers de personnes nées longtemps après qu’il ait arrêté de marquer des touchés. Nous honorerons toujours son place dans l’histoire du football canadien. Mais la place de George Reed dans nos cœurs est ce que nous continuerons de chérir.

Mike Pringle (16 425 verges) a depuis surpassé Reed en tant que meneur en carrière dans la LCF, mais Reed demeure deuxième au classement général. Le record de TD en carrière de Reed est toujours valable.

Reed a mené la LCF au chapitre des courses au sol de 1965 à 1969 et de nouveau en 1974. Au total, il a couru 1 000 verges ou plus à 11 reprises au cours de sa brillante carrière dans la LCF.

Reed prend le relais du quart-arrière des Roughriders Ron Lancaster lors de la Coupe Grey 1967 contre les Tiger-Cats de Hamilton à Ottawa. (La Presse Canadienne)

« C’était un immense honneur pour mon père de faire partie de la communauté de la Saskatchewan et d’y vivre pendant tant d’années », a déclaré la fille de Reed, Georgette, dans un communiqué. « Il y a soixante ans, il a reçu une offre de déménager à Regina pour jouer pour les Roughriders de la Saskatchewan et en acceptant cette offre, cela a changé nos vies pour le mieux.

« Jouer pour les Roughriders était l’une des plus grandes joies de mon père et nous n’oublierons jamais l’amour que lui et toute notre famille ont reçu des gens d’ici jusqu’à la toute fin. Je sais que l’héritage de mon père vivra dans le cœur de Rider Nation, comme ainsi que le nôtre. Il nous manquera tous tellement.

Le président-directeur général des Riders, Craig Reynolds, a qualifié Reed de « géant dans la vie ».

« George Reed a été un géant dans la vie, non seulement pour les Roughriders, mais aussi pour la communauté de la Saskatchewan et de toute la LCF », a déclaré Reynolds. « Sa force et sa ténacité sur le terrain n’avaient d’égale que sa compassion et son dévouement en dehors.

« George a fait de notre province et de la LCF un meilleur endroit et je sais que je parle au nom de toute la Nation Rider lorsque je dis qu’il nous manquera profondément. Ce fut un honneur de l’avoir dans notre vie. »

Jeremy O’Day, vice-président des opérations football des Riders, a ajouté : « En George Reed, les Roughriders avaient une légende parmi eux, un modèle et un exemple de ce que signifiait être un vrai professionnel. Passer du temps avec George tout au long de mon séjour en Saskatchewan a été une bénédiction et m’a fourni, ainsi qu’à notre personnel, nos joueurs et nos entraîneurs, une grande source d’inspiration. Il n’y aura jamais d’autre numéro 34. «

MVP de la Coupe Grey 1966

Reed, originaire de Vicksburg, au Mississippi, a été nommé joueur par excellence de la LCF en 1965 après avoir totalisé 1 768 verges au sol (moyenne de 6,5 verges), un sommet en carrière, avec 12 touchés.

Reed a été nommé joueur par excellence de la Coupe Grey 1966 alors que la Saskatchewan a battu les Rough Riders d’Ottawa 16-6 pour remporter son tout premier titre dans la LCF, totalisant 133 verges au sol et un touché. En 1976, Reed a été nommé premier lauréat du Trophée commémoratif Tom Pate pour service communautaire exceptionnel.

Cet honneur, présenté par l’Association des joueurs de la LCF, porte le nom de Pate, un secondeur américain recrue des Tiger-Cats de Hamilton qui a été grièvement blessé lors d’un match en 1975 contre les Stampeders de Calgary. Pate, 23 ans, n’a jamais repris conscience et est décédé trois jours plus tard.

REGARDER | Reed réfléchit à son arrivée chez les Roughriders :

À partir de 2010 : George Reed revient sur son arrivée chez les Roughriders. George Reed, de 2010, parle de son arrivée en Saskatchewan pour rejoindre les Roughriders.

Président de l’AJFLFC

En 1972, alors qu’il était encore joueur actif, Reed est devenu le quatrième président de l’Association des joueurs de la LCF. C’est un poste qu’il occupera jusqu’en 1981, environ six ans après avoir pris sa retraite. Reed a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 1979.

Il a également été intronisé au Temple de la renommée des sports de la Saskatchewan en 1979, au Temple de la renommée de l’État de Washington en 1983, au Temple de la renommée des sports du Canada en 1984 et à la Plaza of Honor en 1987.

Reed est revenu pour un deuxième mandat à la tête du syndicat (1986-93).

« En plus de son impact sur le terrain, George a été l’une des personnes les plus formidables à avoir jamais honoré cette ligue de sa présence », ont tweeté les Lions de la Colombie-Britannique. « Son impact ne sera pas oublié.

« Nos pensées vont à sa fille Georgette et à toute sa famille. »

ÉCOUTEZ l George Reed sur le sport, la race et le fait de laisser un héritage :

Noir dans les prairies9h41George Reed, légende de la LCF, parle du sport, de la race et de l’héritage laissé

Reed a joué collégialement avec les Cougars de l’État de Washington (1959-62), où il était coéquipier du receveur Hugh Campbell, futur intronisé au Temple de la renommée du football canadien. Les deux continueraient à jouer ensemble dans la LCF avec la Saskatchewan.

En 2006, Reed était classé au deuxième rang dans la liste des 50 meilleurs joueurs de la LCF selon un sondage mené par TSN.

De plus, Georgette Reed a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’été de 1992 au lancer du poids féminin.

Reed a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 1978, la plus haute distinction civile du pays. En 2012, Postes Canada a utilisé l’image de Reed dans une série de timbres-poste commémoratifs pour rendre hommage au 100e match de la Coupe Grey.

L’image de Reed a également été utilisée sur des affiches de présentation et d’autres documents pour promouvoir le concours et d’autres célébrations associées au centenaire.

En 2017, les Roughriders ont érigé une statue de Reed et de son coéquipier Ron Lancaster, le quart-arrière de longue date des Riders. En novembre 2019, un tronçon de route le long de l’extrémité nord du stade Mosaic – le terrain des Riders – a été rebaptisé « George Reed Way ». L’adresse officielle du stade a été changée au 1734 George Reed Way.

Reed a également été l’un des tout premiers ambassadeurs célèbres d’Olympiques spéciaux Canada.