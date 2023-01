George Pell gisant en état dans l’église Saint-Étienne des Abyssins du Vatican

George Pell, le plus ancien catholique d’Australie, est allongé dans un cercueil fermé en bois brun foncé derrière les murs du Vatican alors que les préparatifs se poursuivent pour ses funérailles, qui seront bénies par le pape François. Pell, qui a fait l’objet de conclusions accablantes par la commission royale australienne sur la maltraitance des enfants, est dans un cercueil sur le sol de la petite église de Saint-Étienne des Abyssins, à l’intérieur des murs du Vatican. Son cercueil se trouve à quelques mètres de la résidence Santa Marta du pape François. Après sa mort mercredi, Pell a été révélé comme l’auteur d’une lettre anonyme critiquant la papauté de François comme un «désastre à bien des égards ou à la plupart; une catastrophe ». L’héritage politique de George Pell: pourquoi le guerrier catholique a finalement perdu l’égalité du mariage, le climat et l’avortement Lire la suite Les funérailles de Pell devraient avoir lieu samedi, heure locale, dans la basilique Saint-Pierre. La messe sera présidée par le doyen du collège des cardinaux. Le pape donnera la bénédiction et la recommandation finales. Inscrivez-vous au matin et à l’après-midi gratuits de Guardian Australia des newsletters par e-mail pour votre résumé quotidien des actualités Reuter rapports que 20 personnes ont été vues agenouillées en prière dans l’église où Pell est allongé en état. L’église est généralement utilisée pour les baptêmes et les mariages. St Stephen des Abyssins, l’une des plus anciennes églises du Vatican, a ouvert ses portes pendant 10 heures. Le petit édifice fut l’un des rares édifices à ne pas être démoli pour construire l’actuelle Basilique Saint-Pierre. Certaines parties remontent au Ve siècle. Pell est décédé subitement, victime d’une crise cardiaque après une opération à la hanche à Rome. Sa mort a suscité une réponse partagée. Les survivants des abus du clergé ont eu du mal à accepter les éloges de Pell, venant en grande partie des politiciens conservateurs australiens, dont l’actuel chef libéral Peter Dutton et les anciens premiers ministres Tony Abbott et John Howard. La commission royale sur la maltraitance des enfants a découvert que Pell était au courant d’allégations de maltraitance d’enfants contre le clergé pendant son séjour en Australie, mais n’a pas agi. Pell, 81 ans, a également passé plus d’un an en prison avant d’être acquitté des allégations d’abus sexuels. En tant qu’archevêque de Sydney, il a adopté une approche ultra-agressive envers les survivants qui ont intenté des poursuites civiles contre l’église devant les tribunaux. Dans la première affaire de ce type, déposée par l’ancien enfant de chœur John Ellis, l’église avait accepté en interne qu’Ellis avait été maltraité, disposait de preuves indépendantes corroborant sa version et connaissait d’autres plaignants maltraités par le même prêtre. Malgré cela, sous la direction de Pell, l’archidiocèse entreprit de saper Ellis et contesta vigoureusement sa demande, arguant que l’église ne pouvait pas être poursuivie parce qu’il s’agissait d’une association non constituée en société qui détenait ses actifs par le biais d’une fiducie. Inscrivez-vous pour Le courrier du matin de Guardian Australia Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail d’information australien du matin décompose les principales histoires nationales et internationales de la journée et pourquoi elles sont importantes

Cela a conduit à la défense Ellis, qui a été utilisée par l’église pour contrecarrer les poursuites civiles déposées par d’innombrables autres survivants.

“Les preuves semblaient être assez claires que vous savez [Pell] était la personne – il n’était pas seulement la figure de proue, et la personne dont le nom devait figurer sur les documents judiciaires et était le défendeur nominal, pour ainsi dire », a déclaré Ellis au Guardian cette semaine. “Il était la personne qui dirigeait toute la politique et c’était certainement une stratégie spécifique qui avait pour but de décourager les gens de faire des réclamations contre l’église.”

Pell s’est ensuite excusé auprès d’Ellis pour son traitement, des excuses qu’Ellis a déclarées au Guardian avaient été inventées et orchestrées.

La commission royale a également constaté que Pell avait connaissance d’allégations contre son ancien colocataire, le pédophile notoire Gerald Ridsdale, lorsqu’il a été impliqué dans une décision de le déplacer entre les paroisses.