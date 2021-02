M. Shultz, qui avait servi les présidents républicains depuis Dwight D. Eisenhower, a déménagé en Californie après avoir quitté Washington en janvier 1989. Il a continué à écrire et à parler sur des questions allant des armes nucléaires au changement climatique jusqu’à la fin des années 90, exprimant son inquiétude quant à la direction américaine.

Son décès a été annoncé par la Hoover Institution, où il était membre distingué Thomas W. et Susan B. Ford. Il a également été professeur émérite à la Graduate School of Business de Stanford.

Il a porté un CV de poids à la Maison Blanche Reagan, avec des passages en tant que secrétaire du Travail, directeur du budget et secrétaire du Trésor sous le président Richard M. Nixon. Il était sorti des guerres du Watergate avec sa réputation indemne, ayant montré un respect de la primauté du droit trop rare à cette époque. À la tête du Trésor, il avait attiré la colère de Nixon pour avoir résisté aux demandes du président d’utiliser l’Internal Revenue Service comme une arme contre les ennemis politiques du président.

En tant que secrétaire d’État pendant six ans et demi, M. Shultz était largement considéré comme une voix de la raison au sein de l’administration Reagan alors qu’elle se déchirait sur la conduite de la politique étrangère américaine. Il a décrit ces luttes comme «une sorte de guérilla», un combat féroce et incessant entre les dirigeants de la sécurité nationale.

Il a mené «une bataille royale» dans sa quête pour faire connaître les faits, comme il l’a plus tard témoigné devant le Congrès lors de l’affaire Iran-contra. Le directeur de la Central Intelligence Agency, William J. Casey, a suivi sa propre politique étrangère en secret, et le Département d’État et le Pentagone se sont constamment affrontés sur l’utilisation de la force militaire américaine. Éloigné de la Maison Blanche, M. Shultz a menacé de démissionner à trois reprises.

M. Shultz fut convoqué à Camp David et passa le volant de la politique étrangère américaine en juin 1982. D’abord jugé politiquement trop modéré par les conseillers de Reagan, il avait été écarté du poste de secrétaire d’État l’année précédente. (Le poste était allé à Alexander M. Haig Jr., le général mercuriel et combatif qui a duré à peine 18 mois avant de quitter brusquement ses fonctions au milieu de violentes disputes sur la direction de la diplomatie et la projection de la puissance américaine.)