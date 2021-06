George P. Bush candidat au procureur général du Texas contre Ken Paxton

Paul J. Weber

AUSTIN, Texas (AP) – George P. Bush a lancé mercredi son prochain mouvement politique: une course pour le procureur général du Texas en 2022 qui oppose le rejeton d’une dynastie républicaine à un titulaire du GOP ombragé par des accusations de fraude en valeurs mobilières et une enquête du FBI.

Bush, qui est commissaire aux terres du Texas depuis 2015, est le fils de l’ancien gouverneur de Floride Jeb Bush et le neveu et petit-fils de deux anciens présidents. Il est le dernier de la famille Bush à occuper une fonction publique – et a été le premier à rompre avec eux pour avoir soutenu l’ancien président Donald Trump, qui s’est moqué de la famille qui était autrefois le visage du Parti républicain.

Il lance maintenant le premier défi majeur contre le procureur général du Texas en difficulté, Ken Paxton, qui a passé six ans en fonction sous le coup d’un acte d’accusation pour crime d’avoir fraudé des investisseurs, et plus récemment a été accusé de corruption par ses propres anciens principaux collaborateurs.

«Ici au Texas, nous avons un scandale qui sévit dans l’un de nos plus hauts bureaux. Et je pense que les conservateurs devraient avoir le choix », a déclaré Bush lors d’un rassemblement de lancement de campagne à Austin.

Bush, 45 ans, a déclaré avoir parlé avec les deux anciens procureurs généraux du Texas avant Paxton – le gouverneur républicain Greg Abbott et le sénateur américain John Cornyn – après que les dernières accusations ont fait surface, mais n’entrera pas dans les détails. « Il y a de l’inquiétude là-bas, et c’est pourquoi je suis prêt à aller là-bas et à m’offrir parce que tout le monde a été silencieux et a peur de dire la vérité sur ce type », a déclaré Bush.

La campagne de Paxton a répondu par une déclaration qui ne faisait aucune mention des accusations portées contre lui.

« Les Texans connaissent le bilan conservateur à toute épreuve du procureur général Paxton », a déclaré le porte-parole de Paxton, Ian Prior.

La tentative de Bush de gravir les échelons politique du Texas met en place une primaire potentiellement meurtrière qui mettra à l’épreuve l’appétit des électeurs du GOP pour le nom de Bush et la durabilité d’un procureur général à deux mandats qui est impliqué dans des problèmes juridiques, mais a été adopté par les conservateurs la dernière fois novembre après avoir intenté un procès infructueux devant la Cour suprême qui cherchait à annuler la victoire du président Joe Biden.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait les efforts de Paxton pour annuler la victoire de Biden, Bush a reproché à la stratégie juridique de Paxton et a affirmé qu’il y avait eu des irrégularités, mais a reconnu la victoire de Biden. Aucune corruption généralisée n’a été trouvée, et les allégations de Trump de fraude électorale massive ont également été rejetées par une succession de juges et réfutées par les responsables électoraux de l’État.

Mardi, Trump a soutenu Abbott pour un troisième mandat mais n’a pas pesé sur la course au procureur général du Texas, à laquelle Bush avait signalé depuis des mois qu’il participerait.

Quelques heures avant l’annonce de Bush, le bureau de Paxton a publié un dossier judiciaire qui nie les allégations d’irrégularités formulées par des députés de haut niveau qui ont été licenciés après avoir participé à une révolte extraordinaire contre Paxton l’automne dernier. Huit membres du personnel ont accusé Paxton d’avoir abusé de son bureau au service d’un riche donateur, qui est désormais la cible d’une enquête du FBI.

Paxton a qualifié les accusations de « campagne de diffamation non fondée » et a plaidé non coupable séparément dans son affaire de fraude en valeurs mobilières qui traîne depuis 2015. Il a également utilisé son bureau d’une manière qui a profité à ses alliés et à d’autres donateurs.

Bush, quant à lui, entre dans la course à un moment d’examen minutieux et d’indignation bipartite à Houston au sujet de son bureau général des terres annonçant que la ville n’obtiendrait pas un cent du premier milliard de dollars de financement fédéral promis au Texas à la suite de l’ouragan Harvey. Il a également mis en colère des militants conservateurs au sujet d’un plan de rénovation de l’Alamo, le sanctuaire vénéré du Texas.

La course est cruciale pour l’avenir politique de Bush au Texas, où il s’est aligné sur Trump, contrairement à ses célèbres parents. Bush a soigneusement évité l’antagonisme de Trump envers sa famille, qui incluait de railler son père en le qualifiant de « faible énergie » lors de la campagne présidentielle de 2016. Son défunt grand-père, George HW Bush, avait déclaré qu’il avait voté pour Hillary Clinton en 2016, tandis que George W. Bush a déclaré qu’il n’avait voté pour « aucun de ce qui précède ».

Lors d’une visite au Texas en 2019, Trump a qualifié George P. Bush de « seul Bush qui m’aime ».

L’écrivain Associated Press Jake Bleiberg à Dallas a contribué à ce rapport.